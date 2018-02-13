Microsoft Steam'in mimarı Valve'ı satın mı alıyor?

Microsoft, PUBG Corp’u almayı düşünüyordu fakat PUBG Corp’u da almakta geç kalmış olabilir ve Valve’ı satın almak daha mantıklı görünüyor olabilir.

Valve, Half-Life, Team Fortress, Counter-Strike (CS:GO), Portal, Left 4 Dead ve Dota 2 gibi oyunları elinde bulunduruyor ve bu oyunlarından bazıları kült hale gelmiş diyebiliriz. Bu oyunların bazıları da Steam üzerinde büyük bir etki yaratmakta ve hatta bazılarının E-Spor ligleri de bulunmaktadır. Microsoft bu satın almayı gerçekleştirse oyun sektöründe büyük bir yankı uyandırabilir.

Ayrıca, Xbox ve PS rekabeti daha tatlı hale gelebilir. Son olarak, Minecraft gibi popüler oyunuda Microsoft tarafından satın alındığını unutmamak gerek.