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Microsoft Surface Phone geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2018 09:35 | Son Güncelleme

Microsoft akıllı telefon pazarında söz sahibi olabilmek için önemli yatırımlar yaptı. Fakat yazılım ve teknoloji dünyasının dev ismi, harcadığı onca paraya karşın beklentilerin çok altında bir tabloyla karşılaştı.

Microsoft Surface Phone geliyor

Aslında Microsoft’un temel hatası, kendi işletim sisteminde diretmesi oldu. Windows Phone ölü doğan bir işletim sistemiydi. 3. parti uygulama geliştiricilerinden de beklediği desteği göremeyince, yüzde 1’lik paya bile zor erişti.

Sonuç olarak Microsoft’un akıllı telefon pazarındaki başarısızlığı kimse için sürpriz olmadı. Fakat görünen o ki Microsoft henüz bu pazardan tam anlamıyla vazgeçmiş değil. Keza Windows’un bir önceki sürümünde, tamamen kaldırılan Windows Phone API’leri bir sonraki sürümle tekrardan geri dönüyor.

Bu API’ler kabaca telefon ve PC ekosistemi arasında köprüler oluşturmaya yarıyordu. Dolayısıyla yeni sürüme tekrardan bu API’lerin dahil edilmesi Surface Phone dedikodularını da tekrardan ayyuka çıkardı.

Surface Phone, Windows Mobile mı kullanacak?

Elbette burada asıl merak edilen detaya Surface Phone için düşünülen işletim sistemi. Microsoft Windows Phone’da diretmeye devam mı edecek, yoksa pes edip Android’e mi geçiş yapacak?
Açıkçası şimdilik bu konu hakkında bir bilgi yok. Dahası Surface Phone hakkında da net bir detay yok. Bunlar sadece bir takım söylentiden ve tahminden ibaret olan ayrıntılar.
Genel kanı Microsoft’un şu aralar akıllı telefon sektörüne geri dönmeye sıcak bakmadığı yönünde. Elbette, bekleyip göreceğiz.

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Microsoft Microsoft Surface Phone akıllı telefon

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