Microsoft Surface yenilendi

Bildiğiniz gibi Microsoft’un yeni Surface modelleri üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor. Şirketin hem yeni modeller üzerinde çalıştığı hem de mevcut serilerinin yeni üyelerini çıkaracağı söyleniyor. Henüz Microsoft’tan resmi açıklama gelmedi fakat bugün üç yeni Microsoft Surface modeli gün yüzüne çıktı.

Carmel, Libra ve Andromeda kod adları ile geliştirilen üç yeni Surface modeli hakkında yeni detaylar paylaşıldı. Carmel’in Surface Pro 6 olması bekleniyor. Ancak şirketin LTE destekli Surface Pro’yu daha yeni piyasaya sürdüğü göz önüne alındığında, bu modelin beklendiği kadar erken gelmeyeceği söyleniyor.

Libra’nın ise daha düşük maliyetli bir Surface modeli olacağı söyleniyor. Microsoft’un bu ürününü eğitim sektörüne yönelik hazırladığı belirtiliyor. Cihazın ARM yonga seti kullanması ve Windows 10 ile gelmesi bekleniyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Libra bu yıl sonuna kadar piyasaya sürülmüş olacak.

Andromeda ise uzun süredir gündemde olan Surface Phone’dan başkası değil. Birbirine bağlı iki katlanabilir ekrana sahip olduğu söylenen Andromeda, akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki çizgiyi iyice bulanıklaştıracak. Microsoft’un bu projesi ile yepyeni bir mobil cihaz kategorisi oluşturmayı hedeflediği söyleniyor.

Microsoft, Andromeda projesi ile ilgili sessizliğini koruyor. Ancak bugün Intel’in paylaştığı bilgiler cihazın bu yıl içinde piyasaya sürülebileceğini ortaya çıkardı.

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