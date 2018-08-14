Microsoft Türk oyuncularını yüz üstü bıraktı!

Microsoft Türkiye tarafından yapılan açıklama ile serinin yeni oyunu Forza Horizon 4'ün Türkçe Dublajlı ve altyazılı olarak 2 Ekim'de oyuncuların beğenisine sunulması bekleniyordu.
Hem PC, hem de Xbox One'da oynanabilecek olan Forza Horizon 4'ün, Türkçe altyazı seçeneğinin yanı sıra Türkçe dublajlı olarak çıkacak olması da haliyle oyuncular tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştı. Anlaşılan yeni gelen bilgilere göre Microsoft, Türk oyuncularını yüz üstü bırakmayı tercih etti.
Microsoft Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, Forza Horizon 4 Türkçe Dublajlı olarak çıkışını gerçekleştirmeyecek. Yinede oyuncular oyunu Türkçe altyazı seçeneği ile oynayabilecekler.
Microsoft Türkiye'nin yaptığı resmi açıklama metni tam olarak şöyle;
Forza Horizon 4'te Türkçe dil desteği olmayacak!
"2 Ekim 2018'de Türk oyunseverlerle buluşacak olan Forza Horizon 4 oyunumuz, elimizde olmayan teknik problemler nedeniyle, Türkçe dublaj ve atyazı yerine, yalnızca Türkçe altyazı seçeneğiyle sunulacaktır. Yapılan bu değişiklikten ötürü bizim de en az sizin kadar üzgün olduğumuzu belirtiriz.
Türkçe dublajlı Forza Horizon 4 için ön siparişte bulunan kullanıcılarımızı ürünleri arzu ettikleri takdirde Xbox Store üzerinden iade edilecektir. Türkiye ve Türkçe oyun pazarına özel yerelleştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederi. Saygılarımızla."
Anlaşılan kurda oluşan dalgalanma Microsoft Türkiye'yi de etkilemiş gibi gözüküyor. Bu durumdan rahatsız olan oyuncular artık oyunu alabileceklerine şükreder duruma geldi. Zor dönemlerden geçiyoruz zor...
Kaynak: Teknolojioku
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