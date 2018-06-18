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Microsoft Türkçe dil desteğini genişletecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Forza Horizon 4 oyunun Türkçe dil desteği ile gelmesinin ardından Microsoft'un yeni adımlarla bu desteği genişleteceği açıklandı.

Microsoft Türkçe dil desteğini genişletecek

Forza Horizon 4'ün Microsoft E3 2018 basın konferansında resmi olarak duyurulmasıyla birlikte oyunun Türkçe dublaj seçeneğine sahip olacağı da açıklandı.

Ek olarak Forza Horizon 4'ün ilk ve tek Türkçe destekli Microsoft birinci parti oyunu olmayacağını da belirtmek isteriz. Microsoft Türkiye ile birlikte çalışan Tamer Yeşildağ, Xbox Türkiye resmi YouTube kanalı adına hazırladığı E3 değerlendirme videosunda Forza Horizon 4'ten sonra da Türkçe dil desteğine sahip birinci parti oyunların geleceğini resmi olarak doğruladı.

Yaptığı açıklamasında "Forza Horizon 4 Türkçe seslendirmeli geliyor ve bu ilk ve tek olmayacak. Daha sonra diğer oyunlarda da Türkçe seslendirme olacak ama şimdilik sadece Forza Horizon 4 duyuruldu bu tarafta. Beklemede kalın. Buradan size benden küçük bir tüyo." dedi.

2019'da Xbox One ve Windows 10 için çıkacağı duyurulan birinci parti oyunlar Halo Infinite, Gears 5, Crackdown 3 ve Ori and the Will of the Wisps oldu. Bu oyunlarda da Türkçe dil desteğini görüp görmeyeceğimiz muhtemelen ilerleyen dönemlerde belli olacaktır.

Forza Horizon 4, 2 Ekim 2018'de Xbox One ve Windows 10 için raflardaki yerini almış olacak.

Kaynak: Teknolojioku


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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Türkçe Forza Horizon 4

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