Microsoft'un asistanı Cortana'nın sonu geldi mi?

Microsoft, Cortana'yı sevdirmek için her şeyi denese de, bu konuda yavaş yavaş pes etmeye başlamış gibi görünüyor. Halo serisindeki bir karakterin ismi verilen, Windows 10'un içine derin bir şekilde entegre edilen ve işletim sistemini yüklediğimizde duyduğumuz ilk ses olan Cortana asistan biraz zor durumda.

En büyük laptop yapımcıları Acer ve Asus, Amazon'un daha genç ve daha popüler Alexa asistanını kullanacaklarını açıkladılar. Bunun yanında ayrıca Microsoft, Cortana'yı hâlâ destekliyor görünse de müzik tanıma gibi bazı özellikleri kaldırdığı için kendisinin de Cortana'dan umudu kesmeye başladığı izlenimini uyandırıyor. Microsoft'un akıllı telefon hayallerinin de istediği gibi gitmemesi Cortana'nın çekiciliğini azaltmış olabilir.

Peki Cortana'nın sonu mu geliyor? Olabilir de, olmayabilir de. Geçen sene, Amazon ve Microsoft'un Alexa ve Cortana'nın birbiri ile çakışmadan aynı anda çalışması için işbirliği yaptığı haberlerini duymuştuk. Ama bu, Cortana'nın yavaş yavaş kaybolarak yerini Alexa'ya bırakacağı anlamına da geliyor olabilir.