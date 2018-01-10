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Microsoft'un Spectre güncellemesi AMD'li bilgisayarları vurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 10.01.2018 10:43 | Son Güncelleme 7 saat önce

Microsoft'un Meltdown ve Spectre işlemci açığını kapatmak üzere yayınladığı yama, AMD işlemcili PC'lerde soruna yol açtı!

Microsoft'un Spectre güncellemesi AMD'li bilgisayarları vurdu!

Birkaç gün önce varlığından haberdar olduğumuz Meltdown ve Spectre açıkları, teknoloji dünyasında büyük bir sarsıntıya yol açmıştı. Açıkların ilki donanım bariyerini aşarak kernel belleğine ulaşmaya izin verirken ikincisi, uygulamaları kandırarak hassas bilgileri ortaya çıkarabiliyordu.

Microsoft, Google, Canonical ve Apple gibi firmalar, sorunu ortadan kaldırmaya yönelik yamalar yayınlamayı planlıyorlar ve bazıları yamalarını yayınladılar. Microsoft'un Spectre ve Meltdown için yayınladığı yamaların ise bazı AMD PC'lerde soruna yol açtığı ortaya çıktı.

The Register'ın haberine göre yüzlerce AMD işlemcili PC sahibi, makinelerinin KB4056892 güncellemesinden sonra açılmaz hale geldiğini söylüyor. Microsoft forumlarındaki uzun bir tartışmada birkaç kullanıcı, AMD Athlon makinelerinin yamadan önce düzgün çalıştığını ancak güncellemeyi yükledikten sonra açılışın ilk başlarında takıldığını söylüyor.

Sorunu daha sıkıcı yapan ise güncelleme öncesinde bir sistem geri yükleme noktasının oluşturulmaması. Dahası bazı kullanıcılar, sistem geri yükleme işlevine ulaşamıyorlar çünkü sistem Windows logosunun göründüğü noktada donuyor.

Geçici bir çözüm isteyenler, Windows 10'u baştan yükleyip güncellemeleri kapatabiliyorlar. Ancak bu zahmetli yöntem, potansiyel Spectre saldırılarına karşı kapıyı açık bırakmak demek.

Microsoft, sorunla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Microsoft Meltdown Spectre

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