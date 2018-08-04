Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Teknolojik ürünleri uygun fiyata satarak birbiri arasında rekabet eden Bim ve A101, şimdi yeni bir rakip ile mücadele etmeye başlayacak gibi görünüyor.

Konsol, telefon ve tablet gibi ürünleri mağazalarında satan Migros, şimdi de gözünü son dönemin popüler markası Xiaomi‘ye çevirdi.

Xiaomi Mi 8 Migros fiyatı ne kadar olacak?



Türkiye’de ilk defa resmi olarak satılacak olan Xiaomi Mi 8, 2 Ağustos – 15 Ağustos tarihleri arasında 3.399TL etiketi ile Migros mağazalarında olacak.

6.21 inç büyüklüğünde 2248 × 1080 piksel çözünürlüklü ekran ile gelen telefon, 600 nit parlaklık ve DCI-P3 renk gamı sunuyor.

Mi 8, 2.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB LPDDR4x RAM‘den gücünü alıyor. Telefonun grafik biriminde ise Adreno 630‘a yer alıyor. Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan Mi 8 MIUI 9 arayüzüne sahip.

12 Megapiksel + 12 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera kuruluma sahip olan telefonda, yapay zeka ile güçlendirilmiş 20 Megapiksellik ön kamera yer alıyor.

IR yüz tanıma ve parmak izi okuyucusu ile güvenli bir Android deneyimi sunan telefon, bağlantı noktaları ile güncelliği yakalıyor.

Mi 8 modelinde; 4G VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5, Çift frekanslı GPS / GLONASS / Beidou, NFC ve USB Type-C bağlantı noktaları yer alıyor.

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