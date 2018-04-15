İşte milyonlarca sinemaseverin izlediği ancak belki de farkına varamadığı o gerçek...

Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!

1 / 48 Alice Harikalar Diyarında Filmde olan sahne...

2 / 48 Alice Harikalar Diyarında Gerçekte olan...

3 / 48 Avatar Filmde olan sahne...

4 / 48 Avatar Gerçekte olan...

5 / 48 Boardwalk Filmde görünen sahne...

6 / 48 Boardwalk Gerçek olan...

7 / 48 Captain Amerika Filmde görünen sahne...

8 / 48 Captain America Gerçek olan...

9 / 48 Game of Thrones Bu dizinin çoğu sahnesi gerçekte göründüğü gibi değil. Dizideki sahne...

10 / 48 Game of Thrones Gerçek sahne...

11 / 48 Game of Thrones Dizide olan...

12 / 48 Pi'nin Yaşamı filminden bir sahne... Film boyunca okyanusun üstünde seyreden kahramanımız aslında...

13 / 48 Game of Thrones İşte gerçek sahne...

14 / 48 Tam olarak burada!

15 / 48 Game of Thrones Dizide izlediğimiz sahne...

16 / 48 Milyonlar filmi bu şekilde gördü; ancak gerçek oldukça farklı! Deniz var mı sahi bu sahnede?

17 / 48 Game of Thrones Gerçek görünümü...

18 / 48 Efsane film 300 Spartalı'dan bir sahne... Tamamen yalanmış aslında!

19 / 48 Game of Thrones Dizide izlenen sahne...

20 / 48 Deadpool'dan...

21 / 48 Game of Thrones Şaşırtıcı.. İşte gerçek sahne...

22 / 48 Aslı...

23 / 48 Bir başka filmden... Ayıya dikkat!

24 / 48 Yoruma gerek var mı?

25 / 48 The Avengers filminden bir sahne...

26 / 48 Gerçekte ise aslında böyle...

27 / 48 Öncesi...

28 / 48 Sonrası...

29 / 48 Titanik... Unutulmayacak, hafızalara kazınan bir film... Ama pek çok sahne bilgisayar efektleri sayesinde aslında gözümüzü fena kandırıyor! Bu fotoğrafa bakınca okyanusa düşen insanlar için endişelenmekten vazgeçiyorsunuz. Çünkü aşağıda onları bekleyen konforlu bir ortam var.

30 / 48 Filmdeki 269 metrelik Titanic gemisinin batma anı...

31 / 48 Deadly Honeymoon Filmdeki görüntü...

32 / 48 Deadly Honeymoon Gerçekte olan...

33 / 48 The Twilight Saga filminden bir sahne... Yatak başındaki bu sahnede bakın gözümüzü ne kandırıyor?

34 / 48 Arkada tarafta meğer deniz yokmuş! Sadece yeşil bir perde...

35 / 48 Thor'un savaştığı bu devasa şey meğer...

36 / 48 Sadece buymuş!

37 / 48 Bu gerilimli ve heyecanlı anın sadece bir metrelik bir mesafede yaşandığını hayal edebilir miydiniz?

38 / 48 Denize düşen yolcuların, filmde seyirciyi inandırdıkları kadar ölümcül bir tehlike içinde olmadıkları aşikar.

39 / 48 Bu sahne aslında hiç de görüldüğü gibi değil! Bakın gerçekte nasıl görünüyor, gözümüz nasıl boyanıyor?

40 / 48 İşte gerçek hali...

41 / 48 Böyle göründüğüne bakmayın! Aslında bakın nasıl görülüyor?

42 / 48 Her yer yemyeşil!

43 / 48 Yine renkli bir film sahnesi...

44 / 48 Ama her yer biraz mavi...

45 / 48 Böyle göründüğüne aldanmayın, tam bir hayal kırıklığı aslında bu sahne...!

46 / 48 İşte gerçek sahne...

47 / 48 Peki bu şaşalı sahne gerçekten böyle mi?