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Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.07.2018 22:36 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği'nin (AB) Google'a verdiği 4,3 milyar avroluk para cezası, Android işletim sisteminin ücretli hale getirilmesine yol açabilir.

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Google Üs Yöneticisi Sundar Pichai, blog yazısında, Android'in iş modelinin Google'ın diğer uygulamalarıyla oluşturduğu eko-sisteme dayandığını, AB'nin kararı sonrası bu dengenin bozulması nedeniyle Android'in bedava ve açık bir sistem olmaktan çıkarak ücretli ve tescilli hale gelebileceğini belirtti.

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Pinchai, tipik bir Android kullanıcısının işletim sistemiyle telefonuna 50 kadar uygulama yüklediğini ve bunların çoğunun başka üreticilere ait olduğunu, ön tanımlı arama ve web tarama uygulamalarının ise silinerek başka versiyonlarının kullanılabileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
android cep telefonu android uygulama Avrupa Birliği google

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