HABER

Mini elektrikli kaykay Boosted piyasada

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

Boosted firmasından oldukça popüler elektrik kaykayları serisine bir yenisi daha Boosted mini kaykay $749 yaklaşık olarak 3023 TL fiyatıyla eklendi.

Mini elektrikli kaykay Boosted piyasada

Boosted, önceden araştırdıysanız ürettiği kaykayları ile piyasada epey yankı uyandırdı. Hatta birçok firma taklit etmeye bile başladı. Boosted firması oldukça başarılı tasarıma sahip kaykaylarıyla Kullanıcılarından elde ettiği 10000000 mil mesafe tecrübesi ile oldukça deneyimli. Firma şimdi kullanıcılarının isteği üzerine daha uygun fiyatta ve küçük ebatlarda bir Mini elektrikli kaykay tasarladı.

Boosted Mini S ve X

Piyasaya $749 dan başlayan fiyatlarla giriş yapan yeni seri, 29.5 inch uzunluğunda. Bu yönüyle bir önceki serisinde yer alan 38.5 inch elektrikli kaykaydan 9 inch daha kısa. Ayrıca bir kaç kilo saha hafif.

Endüstriyel tasarımcı olan Lev Price, Boosted Mini elektrikli kaykayın tasarımını üstlenen kurum. Dolayısıyla Lev Price, yeni e-kaykay tasarımı ile ilgili herşeyi anlattı.
Mini’nin güvertesi, 80’lerden kalma eski okul kaykaylarından esinlenerek, bir “kuyruklu” içbükey tasarıma sahip bir tasarıma sahiptir. Kartın şekli ayaklarınızı dik tutmaya ve sıkı köşeler etrafında manevra yapmaya yardımcı olur. Güvertenin kendisi de yeni malzemelerden yapılmıştır. Fiberglas ve bambu çekirdeği dışarısında ve yeni bir kompozit malzeme ise (aynı dayanıklı malzemeden yapılmış en iyi snowboardlar yapılmış olduğunu, söyledi) içerisinde kullanıldığından bahsetti.

18 mm genişliğindeki turuncu renkli tekerlekleri kamyonların tekerlekleri gibi CNC malzemeden yapılarak sürtünmelere ve yıpranmalara karşı oldukça dayanıklı olması sağlandı.

Üç farklı sürüş hızı moduna sahip olan kaykay, saatte 7 mil – 18 mil hız periyodu aralığına sahip.

Hız aralığı yetmedi mi?

Saatte 20 mil hıza ulaşan, Mini X seriside mevcut. Mini X serisi turuncu yerine gri renk tekerleklere sahip. Fiyatı ise $999 olarak satışa çıktı.

Honor 10 tanıtıldı! İşte özellikleri!

Gaybubet evinde basıldılar!Gaybubet evinde basıldılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları
NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görevNATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boosted bilgisayar

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Definecilerin büyük hüsranı

Definecilerin büyük hüsranı

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Mi A1, A101'de satışta

Xiaomi Mi A1, A101'de satışta

Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon

Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon

Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme

Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!

Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!

Çevrimiçi mağaza platformuna hızlı giriş yapın

Çevrimiçi mağaza platformuna hızlı giriş yapın

Tasarımda sadelik ve gösteriş bir arada: Razer Cynosa Chroma

Tasarımda sadelik ve gösteriş bir arada: Razer Cynosa Chroma

Apple’ın 6.1-inch LCD ekranlı telefonun maliyeti ne olacak

Apple’ın 6.1-inch LCD ekranlı telefonun maliyeti ne olacak

Meizu 15 Geekbench’te ortaya çıktı

Meizu 15 Geekbench’te ortaya çıktı

Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü

Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.