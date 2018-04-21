Mini elektrikli kaykay Boosted piyasada

Boosted, önceden araştırdıysanız ürettiği kaykayları ile piyasada epey yankı uyandırdı. Hatta birçok firma taklit etmeye bile başladı. Boosted firması oldukça başarılı tasarıma sahip kaykaylarıyla Kullanıcılarından elde ettiği 10000000 mil mesafe tecrübesi ile oldukça deneyimli. Firma şimdi kullanıcılarının isteği üzerine daha uygun fiyatta ve küçük ebatlarda bir Mini elektrikli kaykay tasarladı.
Boosted Mini S ve X
Piyasaya $749 dan başlayan fiyatlarla giriş yapan yeni seri, 29.5 inch uzunluğunda. Bu yönüyle bir önceki serisinde yer alan 38.5 inch elektrikli kaykaydan 9 inch daha kısa. Ayrıca bir kaç kilo saha hafif.
Endüstriyel tasarımcı olan Lev Price, Boosted Mini elektrikli kaykayın tasarımını üstlenen kurum. Dolayısıyla Lev Price, yeni e-kaykay tasarımı ile ilgili herşeyi anlattı.
Mini’nin güvertesi, 80’lerden kalma eski okul kaykaylarından esinlenerek, bir “kuyruklu” içbükey tasarıma sahip bir tasarıma sahiptir. Kartın şekli ayaklarınızı dik tutmaya ve sıkı köşeler etrafında manevra yapmaya yardımcı olur. Güvertenin kendisi de yeni malzemelerden yapılmıştır. Fiberglas ve bambu çekirdeği dışarısında ve yeni bir kompozit malzeme ise (aynı dayanıklı malzemeden yapılmış en iyi snowboardlar yapılmış olduğunu, söyledi) içerisinde kullanıldığından bahsetti.
18 mm genişliğindeki turuncu renkli tekerlekleri kamyonların tekerlekleri gibi CNC malzemeden yapılarak sürtünmelere ve yıpranmalara karşı oldukça dayanıklı olması sağlandı.
Üç farklı sürüş hızı moduna sahip olan kaykay, saatte 7 mil – 18 mil hız periyodu aralığına sahip.
Hız aralığı yetmedi mi?
Saatte 20 mil hıza ulaşan, Mini X seriside mevcut. Mini X serisi turuncu yerine gri renk tekerleklere sahip. Fiyatı ise $999 olarak satışa çıktı.
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