Mitsubishi Asansör Eğitim Merkezi kuracak

Mitsubishi Electric, Japonya’da ve yurtdışında bulunan bağlı şirketlerinin eğitim tesislerinde asansör montajları için uygulamalı eğitimler veriyor. Küresel pazarlarda asansörler ve yürüyen merdivenlere yönelik talebin artması nedeniyle, daha çok montaj teknisyenine ihtiyaç duyuluyor. Montaj faaliyetlerinde görev yapan işgücünün yetkinliklerinin geliştirilmesi açısından desteklenmesi amacıyla, Mitsubishi Electric’in asansör ve yürüyen merdiven üretiminden sorumlu ana fabrikası olan Inazawa Works’te kurulacak olan yeni asansör eğitim merkezinin Ekim 2018’de faaliyete geçmesi planlanıyor. Mart 2020’de sona erecek olan mali yıl itibariyle Japonya’da faaliyet gösteren yeni montaj teknisyenlerinin sayısının 1.000’e, Japonya dışındaki montaj süpervizörlerinin sayısının ise 350’ye çıkarılması hedefleniyor.

Yeni tesis, uygulamalı ve son derece etkili yeni eğitim sisteminin bir parçası olarak tasarlanıyor. 411 metrekare üzerine katlarda toplam 2.182 metrekare kullanım alanına sahip tesis, 990 milyon yen yatırım bedeli ile hayata geçiriliyor. Altı kat çelik konstrüksiyondan oluşan ana tesis, uygulamalı montaj eğitimi için 11 adet şaft, uygulamalı eğitim için sekiz asansör ve tehlike simülatörleri içeriyor. Gerçeğe uygun bir montaj sahası modelinde çalışma yapılmasına imkan tanıyacak yeni müfredatın, güvenlik konularına ilişkin sanal gerçeklik (VR - Virtual Reality) ve arttırılmış gerçeklik (AR - Augmented Reality) teknolojilerini içeren eğitimlerle güçlendirilmesi planlanıyor. Mitsubishi Electric bu eğitim merkeziyle, kullanıcı ve teknisyen güvenliği ile montaj kalitesine odaklanan hızlandırılmış bir eğitim gerçekleştirmeyi hedefliyor.