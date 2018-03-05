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Mitsubishi Asansör Eğitim Merkezi kuracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2018 15:16 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric, asansör ve yürüyen merdiven üretiminden sorumlu ana fabrikası olan Inazawa Works’te montaj teknisyenlerine yönelik eğitim sistemini güçlendirmek amacıyla bir asansör eğitim merkezi kuracak. Asansör talebinde küresel düzeyde yaşanan artışı dikkate alan Mitsubishi Electric, Japonya’daki Inazawa Works fabrikasında kurulacak asansör eğitim merkezi sayesinde, asansör montajlarının kalitesini artırarak üst düzey güvenlik ve konfor sağlamayı amaçlıyor. Eğitim merkezinin Ekim 2018’d

Mitsubishi Asansör Eğitim Merkezi kuracak

Mitsubishi Electric, Japonya’da ve yurtdışında bulunan bağlı şirketlerinin eğitim tesislerinde asansör montajları için uygulamalı eğitimler veriyor. Küresel pazarlarda asansörler ve yürüyen merdivenlere yönelik talebin artması nedeniyle, daha çok montaj teknisyenine ihtiyaç duyuluyor. Montaj faaliyetlerinde görev yapan işgücünün yetkinliklerinin geliştirilmesi açısından desteklenmesi amacıyla, Mitsubishi Electric’in asansör ve yürüyen merdiven üretiminden sorumlu ana fabrikası olan Inazawa Works’te kurulacak olan yeni asansör eğitim merkezinin Ekim 2018’de faaliyete geçmesi planlanıyor. Mart 2020’de sona erecek olan mali yıl itibariyle Japonya’da faaliyet gösteren yeni montaj teknisyenlerinin sayısının 1.000’e, Japonya dışındaki montaj süpervizörlerinin sayısının ise 350’ye çıkarılması hedefleniyor.

Yeni tesis, uygulamalı ve son derece etkili yeni eğitim sisteminin bir parçası olarak tasarlanıyor. 411 metrekare üzerine katlarda toplam 2.182 metrekare kullanım alanına sahip tesis, 990 milyon yen yatırım bedeli ile hayata geçiriliyor. Altı kat çelik konstrüksiyondan oluşan ana tesis, uygulamalı montaj eğitimi için 11 adet şaft, uygulamalı eğitim için sekiz asansör ve tehlike simülatörleri içeriyor. Gerçeğe uygun bir montaj sahası modelinde çalışma yapılmasına imkan tanıyacak yeni müfredatın, güvenlik konularına ilişkin sanal gerçeklik (VR - Virtual Reality) ve arttırılmış gerçeklik (AR - Augmented Reality) teknolojilerini içeren eğitimlerle güçlendirilmesi planlanıyor. Mitsubishi Electric bu eğitim merkeziyle, kullanıcı ve teknisyen güvenliği ile montaj kalitesine odaklanan hızlandırılmış bir eğitim gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kurulum becerilerini geliştirmek ve montaj kalitesini arttırmak için geliştirilmiş müfredat

Yeni eğitim merkezinde kursiyerler, gerçeğe son derece uygun modeller kapsamında gerçek ekipmanları kullanacak ve etkili bir şekilde sistemleştirilen eğitim müfredatından yararlanacaklar. Ayrıca, beceri belgelendirme sistemi, montaj kalitesinin sağlanmasına yardımcı olacak.

Olası tehlikeler ve iş güvenliği hakkında farkındalığı arttırmayı hedefleyen tecrübeye dayalı eğitim

VR ve AR teknolojisini içeren simülatörler, kursiyerlerin montaj sahalarında meydana gelmesi muhtemel olan tehlikeli koşulları tecrübe etmelerine olanak tanıyacak. Teknisyenler, yüksek yerlerde ağır ekipman taşımak, kaynak yapmak ve çalışmak gibi özel güvenlik önlemlerinde yoğun uygulama imkanı bulmak üzere montaj güvenliği prosedürlerinde ustalık kazanacaklar.

Japonya dışındaki kursiyerlerin küresel montaj kabiliyetlerini arttırmak için kapsamlı eğitim

Montaj yöneticileri için geliştirilen kapsamlı eğitim ve yeni Kursiyer Belgelendirme Sistemi ile Japonya dışındaki asansör ve yürüyen merdiven satış şirketlerinde montaj becerilerinin ve güvenlik farkındalığının arttırılması da hedefleniyor.

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Mitsubishi asansör eğitim merkezi teknoloji

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