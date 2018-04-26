Mitsubishi Lancer crossover ile tanışın

Japon otomotiv devi Mitsubishi Motors, 1973 yılından beri ürettiği sedan otomobili Lancer için yeni bir varyant çıkarıyor. Crossover olarak yeniden doğan Mitsubishi Lancer, ilk kez 2017 yılından Tokyo Motor Show’da ortaya çıkan E-Evolution Concept ile vücut bulacak. Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance ortaklığı ile geliştirilen CMF C/D platformu üzerine inşa edilecek. Ortak modüler ailenin bir parçası olan bu platform; Nissan Qashqai, Renault Kadjar, Nissan X-Trail, Renault Koleos, Renault Megane ve Nissan Pulsar gibi modellerde de kullanılıyor. CMF C/D platformu, Lancer’in e-Evolution konseptine geçişini destekleyecek nitelikle bir mimariye sahip. Ayrıca Lancer, 4WD (dört tekeri güçlendirme sistemi) ile birlikte melez diyebileceğimiz plug-in hibrid motor teknolojisi ile gelecek.

Japon üretici Mitsubishi, Renault ve Nissan’ın da dahil olduğu büyük bir ittifak ile birlikte satışlarında gözle görülür bir büyüme kaydetti. Mitsubishi üst düzey yöneticilerinden Tsunehiro Kunimoto, şimdilerde markanın SUV ve hatchback segmentleri üzerinde ciddi bir revizyon için çalışıyor. Markanın gelecek Pazar stratejilerinden ve hedeflerinden bahseden Kunimoto, “2025 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığımız birçok planımız mevcut. Her segmentte ürün yelpazemizi yenilemek ve genişletmek öncelikli planlarımız arasında. ASX, Outlander, Triton, Pajero ve Lancer bunlardan bazıları. Ayrıca C-segmenti içinde yeni bir hatchback modeli oluşturabiliriz” dedi.

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