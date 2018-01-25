MIUI 10 üzerinde çalışmaya başladı

Pekin’de düzenlenen etkileyici etkinlikte sahneye çıkan Xiaomi kurucusu ve başkan yardımcısı Hong Feng, MIUI 9’a geçecek 40 modelin listesini açıkladı. Feng aynı etkinlikte, Xiaomi MIUI 10 için de hazırlıklara başladıklarını duyurdu.
Xiaomi’nin bu yeni kullanıcı arayüzü, özellikle yapay zeka ve makine öğrenme teknolojilerine uygun olacak. Böylece yazılımcılara ve geliştiricilerin bu konuda çalışmalarının önü açılacak.
Şu anda arayüzünün en sağlıklı çalışan versiyonu MIUI 9.1.1. Ancak bazı modeller şimdiden 9.2.1 beta sürümüne geçmiş durumda. Kullanıcı arayüzünün bu son sürümünde bölünmüş ekran, iç içe resim modu ve Game Speed Booster dikkat çeken özelliklerin başında geliyor.
Akıllı telefon pazarında etkisini arttırmaya devam eden Xiaomi, etkileyici kullanıcı arayüzleri ile rakiplerinden sıyrılmayı planlıyor.
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