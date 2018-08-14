Mobil dünyanın yeni trendi yapay zeka

Geçtiğimiz Ekim ayında HUAWEI Mate 10 Pro adlı ürün ile ilk kez yapay zekayı; fotoğrafçılık, imaj tanıma ve kullanıcı servislerinde kullanabileceğini kanıtlayarak büyük sükse toplamıştı. HUAWEI bu üründe aldığı tepkileri yeni ürünlere de entegre ederek, DxOMark mobil kamera sıralamasında rekorlar kırarak gelişmiş teknolojinin artık daha ulaşılabilir hale geldiğini gösterdi. Yapay Zeka Bizlere Neler Sunuyor? Huawei , özellikle yeni nesil işlemcisi olan Kirin 970 ile yapay zekada rakiplerine fark atmış durumda. Kullanıldığı telefonları adeta bir sanal asistana dönüştüren bu yeni nesil işlemci, fotoğrafçılık alanında da yeni bir boyut kazandırdığını söylemek mümkün. Öyle ki yapay zeka ile 500 den fazla ortam ve obje tanımlarken 10 tane farklı senaryo ve obje belirlenebiliyor. Tüm ayarların otomatik olarak yapmanızı sağlayan yapay zeka teknolojisi kullanıcıları profesyonel fotoğrafçı gibi fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Örneğin HUAWEI P20 Pro üründe olduğu gibi yapay zeka nesneleri, sahneyi, aydınlığı ve boyutu gerçek zamanlı olarak tanıyarak ve profesyonel bir fotoğrafçının yaptığı gibi tüm parametreleri seçerek anı yakalayabiliyor.

Bahşi geçen sanal asistan, fotoğraf çekilirken nesnelerin tam olarak nerede olacağına odaklanarak, hareketlerini tahmin edebiliyor. Bununla birlikte fotoğraf çekimine katkısıyla beraber çekimden sonra albümleri de düzenlemekte yardım ediyor. Fotoğrafların içeriğini gerçek zamanlı tanıyarak sınıflandırabilen bu teknoloji sayesinde, temalı albümler ve akıllı galeriler oluşturulabiliyor. Performansını ilk günkü gibi koruyor Yapay zeka algoritmaları hangi uygulamaları nerede, ne zaman ve ne kadar kullandığınızı öğrenmeye başlıyor, kısacası davranışlarınızı algılıyor. Öğrenmiş olduğu bu verileri kullanarak ise telefonu ihtiyacınıza göre uyarlayarak uygulamaları ne zaman ve ne kadar ihtiyaç duyacağınızı tahmin ediyor ve tam ihtiyaç duyduğunuz anda kullanıma hazır hale getiriyor. Yapay zeka, telefon içerisinde kullanılmayan uygulamaları ve özellikleri kapatarak telefonunuzun daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Bu akıllı teknoloji, sisteminizi yavaşlatan uygulamaları temizleyip, telefonunuzu en iyi şekilde koruyabilir. En güzeli de, tüm bunları telefonun arka planında siz farkında olmadan gerçekleştiriyor ve en önemlisi de telefonunuzun bakım derdinden sizi kurtarıyor.