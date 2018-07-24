Mobil uygulamaların yeni modası karanlık tema

Pek çok popüler uygulamanın uzun süre önce eklediği özelliğe Google da geçtiğimiz aylarda gözünü dikmiş, ve bu bağlamda YouTube’a eklemişti. Güncellemeyle birlikte eklenmiş olan özelliği pek çok kişi sevdi beyazın yerine tercih etti.

Nihayet bu seçenek Android’in varsayılan mesajlaşma uygulamasına da uğruyor. Google’ın materyal tasarımına da geçiş yapan uygulama, tam teşekkülü şekilde donatılmış oldu. Artık uygulamanın seçenekler kısmından kolayca karanlık tema aktif edilebilecek.

Özellikle gece kullanımında göz yorgunluğunu azaltması sebebiyle tercih edilebilecek olan detayın, diğer bir avantajı ise özellikle OLED panellerde pil ömrüne katkı yapması. Mesajlaşma uygulamasını çok sık kullanan OLED telefon sahibi biriyseniz karanlık temanın pil sürenizde kayda değer fark yarattığına şahit olabilirsiniz.

Özelliğin dağıtımına henüz başlanmadı. Önümüzdeki günlerde güncellemenin başlayacağı tahmin ediliyor.

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