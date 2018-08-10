Modaya Galaxy S10 da uyacak

Çerçevesiz telefonların bir anda pazarı kasıp kavurmasıyla birkaç yıldır alıştığımız parmak izi okuyucular için farklı çözümler üretildi. Kimilerine bunu arkaya ya da yana taşımaya kalktı, kimilerine yerine yüz tanıma özelliğini getirdi. Ancak ikisi de kullanıcıları yeterince tatmin etmemiş olabilir; bu konunun tam çözümü ultrasonik okuyucularda yatıyor.

Geçen yıldan beri gelişimi merakla takip edilen bu teknoloji, parmak izi okuyucuyu ekranın altına yerleştirmeye izin veriyor. Bu da pek çok kullanıcıyı memnun edecek bir detay. Ancak Samsung bu konuda sorunlar yaşadı, telefonlarını ultrasonik sensörlere emanet edemiyor.

Bu yıl aktif olarak görebildiğimiz ultrasonik sensör, şu sıralar pek çok Çinli üreticinin gözdesi. 400-500 dolarlık telefonlarla sunulabilen özelliği Güney Koreli firma Note 8‘den beri getirmek istiyor fakat risk alamıyor, bu sistemin hala gelişmeye açık olduğu bir gerçek.

Tanıtılmasına birkaç saat kalan Note 9’da yer almayacak olan yeni sensörün kesinlikle S10 ile geleceğine inanılıyor. Hatta kimilerine göre bu sensör S10’un alametifarikası olacak.

Az önce bahsettiğimiz çok rekabetçi Çinli firmaların, yaklaşık 1 yıldır yarı fiyatına sunduğu bu özellik maalesef sonraki amiral gemisinde çok büyük bir reklam konusu haline getirilemeyebilir. Zira

büyük başlar henüz girişmemiş bile olsalar, oldukça geç gelmiş bir özellik olacak!

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