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Moto Z3 Play’in haziranda tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2018 09:57 | Son Güncelleme

Bildiğiniz gibi Motorola çok yakında orta segment Moto Z serisinden yeni bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Moto Z3 Play adını taşıyan telefon henüz resmi olarak tanıtılmadı ama son dönemde gelen sızıntılarla merak edilen birçok detay ortaya çıktı.

Moto Z3 Play’in haziranda tanıtılacak

Kısa bir süre önce sızdırılan çizimler ile karşımıza çıkan telefon, bu kez canlı olarak görüldü. Bu sayede telefonun tasarımı net bir şekilde görülmüş oldu.

Sızdırılan bu ilk canlı görüntüler, daha önce gelen söylenti ve sızıntıların büyük kısmını doğruluyor. Telefonun ön ve arka yüzünde parmak izi sensörü bulunmuyor. Bu da telefondaki parmak izi sensörünün daha önce iddia edildiği gibi telefonun yan tarafında olacağını doğruluyor. Sensörün telefonun sol yanında veya sağ yanındaki güç tuşunun içinde olması bekleniyor. Sızdırılan bu yeni görüntüler telefonun XT1929 model numarasıyla çıkacağını doğrularken, Android 8.1.0 işletim sistemiyle satışa çıkacağını gösterdi.

Moto Z serisinin 18:9 oranında ekrana sahip ilk modeli olacak Z3 Play, 6 inç ekrana sahip. Snapdragon 636 yonga setiyle çalışan telefon; 4 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 6 GB RAM + 64 GB depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun batarya kapasitesi ise 3000 mAh olacak.

Telefonun çıkış tarihi ve fiyatı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak daha önce gelen söylentiler telefonun haziran ayında resmen tanıtılacağına işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Moto Z3 Play Motorola

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