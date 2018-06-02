Moto Z3 Play özellikleri ile ön plana çıkıyor

Lenovo tarafından satın alındıktan sonra önemli atılımlar yapan Motorola, pazardaki müşteri kitlesini genişletmeye devam ediyor. Elbette Motorola’nın daha fazla müşteriye ulaşması için mevcut model yelpazesini genişletmesi de şart. Özellikle orta segmentteki uygun fiyatlı modellerin sayısının artması, Motorola’nın işini daha da kolaylaştıracaktır.

İşte tam olarak bu sebepten dolayı Moto Z3 Play şirket için önemli bir model. Peki Moto Z3 Play özellikleri baz alındığında beklentileri karşılayabilecek mi? İşte yanıtı.

Az önce de belirttiğimiz üzere Moto Z3 Play 6 Haziran’da tanıtılacak. Telefonun tanıtım tarihinin de yakınlaşması nedeniyle cihaz hakkında pek çok sızıntıyla karşılaşıyoruz.

Sızdırılan son bilgilere göre, Moto Z3 Play’in Snapdragon 636 yonga setinden güç aldığı belirtilmişti. Fakat geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir Geekbench testine göre, durum hiç de sanıldığı gibi değil.

Geekbench testinde yer alan Moto Z3 Play özellikleri ile ilgili rapora göre telefon gücünü SD 636’dan değil SD 660 yonga setinden alıyor.