Motorola ağustosta bombaları patlatacak

Teknoloji açısından oldukça hareketli geçecek olan ağustos ayını Motorola da boş geçmeyecek. ABD’li firmanın henüz ismi bilinmeyen bir telefonu canlı canlı basına sızdırıldı.

Motorola One ve One Power modellerine, dolayısıyla iPhone X‘a da bir hayli benzeyen akıllı telefonun, ilginç şekilde Android One projesine dahil olmayacağı ve Moto serisine ait olacağı belirtiliyor. Bu, şirketin yazılımsal anlamda alternatifi olabilir. Görüntülerden anlaşılmasa da, 18:9’luk ekran oranıyla geleceği iddia edilen gizemli cihazda, siyah cam tasarım ve dikey yerleştirilen çift arka kamera dikkat çekiyor. Basına yansıyan hiçbir bilgi olmamasına karşın teknoloji otoriteleri, Moto ailesindeki boşlukları göz önüne alarak telefonda Snapdragon 660 veya 720’nin kullanılabileceğini söylüyor. Yani üst seviye donanım ve fiyatlandırma müşterilere sunulacak.

Hala ismini bile bilmediğimiz cihazı çok büyük ihtimalle 2 Ağustos‘ta resmen göreceğiz. Şu anda tüm basının elinde bulunan iki fotoğrafın çok fazla anlamı olduğu söylenemez.

