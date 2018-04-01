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Motorola Moto G6 özellikleri ortaya çıktı: İşte Moto G6'nın yeni görüntüsü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Motorola'nın yakın zamanda tanıtacağı Moto G6 hakkında gelen sızıntılar durmak bilmiyor. Şimdi de Moto G6'ya dair, bekleyenlerini heyecanlandıracak nitelikte görseller ortaya çıktı.

Motorola Moto G6 özellikleri ortaya çıktı: İşte Moto G6'nın yeni görüntüsü

Motorola'nın yeni tanıtacağı Moto G6 hakkında çıkan görseller neticesinde cihazda çentiğin olmadığı anlaşıldı.Teknik özellikler noktasında cihaz incelendiğinde 18:9 ekran formatında ve 5.7 inç büyüklüğünde bir ekranı olduğu görülüyor. Ayrıca, telefonda işlemci noktasında ise Snapdragon 450 seçilmiş.

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3 GB RAM / 32 GB ve 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanıyla sunulacak olan telefon, çift arka kamerayla gelecek. Kameralardan birisi 12 MP çözünürlük sunuyorken, diğer kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun ön kamerasının ise 16 MP olacağı düşünülüyor. Ayrıca, cihaz, 3000 mAh bataryadan güç alacak.

Motorola'nın tanıtacağı diğer telefonlar ise G6 Play ve G6 Plus. G6 Play'de 4000 mAh batarya kullanılacağı düşünülüyorken, G6 Plus modelinde de işlemci olarak Snapdragon 630 kullanılacak.

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