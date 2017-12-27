Motorola Moto X4’e Oreo güncellemesi

Lenovo tarafından satın alınan Motorola, kendi markası altında telefonlar üretmeye devam ediyor. Ülkemizde de farklı modelleriyle aktif olarak satılan marka, modüler telefon tasarımı gibi inovatif girişimlerde de bulunuyor.

Firmanın Android One programına dahil olan Moto X4 cihazı, geçtiğimiz ekim ayında tanıtılmıştı. Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 630 işlemcisi cihaza gücünü veriyor. Android One programının en popüler cihazlarından birisi haline gelen Xiaomi Mi A1’de ise Snapdragon 625 işlemcisi kullanılıyor. İşlemci konusunda rakibine fark atan X4, 3 ve 4 GB RAM seçenekleriyle sunulmakta. Kamera olaraksa çift arka kameraya ver verilmiş.

Android One programında olması sayesinde 2 yıl boyunca Google tarafından güncelleme alma garantisi bulunan cihaz, ilk önemli güncellemesini de aldı. Kutudan Android 7.1 Nougat ile çıkan Moto X4 için Android 8 Oreo güncellemesi yayınlandı. Yaklaşık 1 GB büyüklüğünde olan güncelleme, telefonlara OTA üzerinden gönderilmeye başladı. 1 Aralık güvenlik paketiyle birlikte gelen güncelleme, 5 Aralık güvenlik güncellemesini almadı. Önemli güvenlik açıklarını kapatan 5 Aralık güvenlik güncellemesinin de yakında Moto X4’e gelmesi bekleniyor.