Motorola’nın yeni telefonu sertifika alırken görüldü

Bildiğiniz gibi Motorola çok yakında Android One kullanan yeni telefonu One Power’ı satışa sunacak. Ancak şirketin Android’in farklı versiyonlarını kullanan tek yeni telefonu One Power olmayacak.

Şirket ayrıca Android Oreo: Go Edition kullanan yeni bir telefon da çıkarmaya hazırlanıyor.

Android Go işletim sistemi kullanan bu yeni model, bugün FCC’den sertifika alırken görüldü. Moto XT1920 model numarasıyla sertifika alan bu yeni model, şirketin giriş seviyesi telefonlarından olacak.

FCC’de yer alan bilgilere göre telefonun teknik özellikleri arasında 1 GB RAM, 16 GB depolama alanı ve 2000 mAh batarya bulunuyor.

Telefon hakkında bilinen detaylar şimdilik oldukça kısıtlı. Ancak FCC’de görülen bu yeni telefonun Moto C2 olabileceği söyleniyor.

LG Q8+ sertifika aldı!