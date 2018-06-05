Motorola One Power, Android One işletim sistemi kullanacak

Bildiğiniz gibi kısa süre önce sızdırılan görüntüler Motorola’nın yeni telefonu One Power’ın ortaya çıkmasını sağlamıştı. Bugüne kadar Motorola One Power hakkında bilinenler oldukça kısıtlıydı. Ancak bugün telefonun özellikleri ve tasarımı ile ilgili merak edilen birçok soru cevap buldu. Sızdırılan yeni bir görüntü telefonun nasıl görüneceğini açıkça gösterirken, teknik özellikler hakkında ilk detaylar da belli oldu.

Motorola konusunda oldukça güvenilir olan bir kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre One Power’ın teknik özellikleri arasında FH+ ekran, Snapdragon 636 yonga seti, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alacak. 16 + 5 megapiksel çift arka kameraya sahip telefonun selfie kamerası 16 megapiksel. Telefonun batarya kapasitesi ise 3780 mAh olacak. Son olarak telefonun arka panelinde bir de parmak izi okuyucu bulunacak.

Daha önce gelen sızıntılardan telefonun Android One işletim sistemini kullanacağı biliniyor. One Power ismi de bu işletim sistemini kullanmasından geliyor.

Motorola, 6 Haziran’da düzenleyeceği etkinlikle Moto Z3 Play’i resmen tanıtacak. Bu etkinlikte One Power’ın da tanıtılabileceği söyleniyordu. Ancak telefonun FCC, 3C ve TENAA gibi kurumlardan henüz sertifika almadığı göz önüne alındığında, bu durum pek olası görünmüyor. Motorola’nın telefonu daha geç bir tarihte tanıtması bekleniyor.

Moto Z3 Play’in tasarımı net bir şekilde görüldü



