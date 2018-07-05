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Motorola One serisine iki yeni telefon ekleniyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2018 09:42 | Son Güncelleme

Çok yakında tanıtılması beklenen yeni Motorola One modelleri bir kez daha görüldü. Bu kez cam arka panele sahip versiyonun görüntüleri sızdırıldı.

Motorola One serisine iki yeni telefon ekleniyor

Bildiğiniz gibi Motorola, One serisi telefonlarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. İlk başta şirketin One Power adını taşıyan yeni bir telefon çıkaracağı konuşuluyordu. Ancak son dönemde sızdırılan bilgiler ve görüntüler, bir değil iki yeni One modelinin satışa sunulacağını gösteriyor.

İlk olarak karşımıza çıkan One Power; metal gövdesi, ince ekran çerçeveleri ve çentikli ekranı dikkat çekiyordu. Daha sonra ortaya çıkan ikinci One modelinin ise cam arka panele sahip olduğu anlaşıldı. Bu da iki farklı One modeli çıkacağı yönündeki iddiaları büyük ölçüde doğruladı.
Bugün yeni Motorola One modellerinden cam arka panelli olanı bir kez daha görüldü. Sızdırılan yeni görüntülerde telefonun arka yüzündeki çift arka kameraya çift LED flaş eşlik ettiği görülüyor.

Motorola şu ana kadar yeni One telefonları hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin yeni telefonlarını 2 Ağustos’ta düzenleyeceği özel etkinlikte resmen tanıtması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Motorola one One Power

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