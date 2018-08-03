HABER

Motorola One, yakında satışa sunulabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.08.2018 08:14 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta One Power’ın TENAA’da ortaya çıkmasının ardından şimdi de Motorola One sertifika alırken göründü. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Motorola One, yakında satışa sunulabilir

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Motorola’nın One Power modeli Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’da ortaya çıkmıştı. Böylece telefonun özellikleri de netlik kazanmıştı. One Power’dan yaklaşık olarak 1 hafta sonra şimdi de Motorola One sertifika alırken göründü. Böylelikle Motorla’nın orta segmentteki yeni cihazının özellikleri de kesinleşmiş oldu.

Öncelikli olarak şunu belirtelim. Motorola One ile One Power arasında öyle büyük bir farklılık bulunmuyor. Sadece tasarım anlamında bazı ufak farklar söz konusu.

Motorola’nın orta segmentteki yeni modeli, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 636 yonga setinden güç alıyor. Kullanıcının tercihine göre telefonun RAM kapasitesi, 3GB, 4GB ya da 6GB olabiliyor. Aynı şekilde dahili depolama alanında da 32GB, 64GB ve 128GB’lık üç farklı opsiyon söz konusu. Ayrıca telefonun microSD kart desteği de mevcut.

1080 x 2246 piksel çözünürlüğünde 19:9 en boy oranına sahip 6.18 inçlik bir ekrana sahip olan Motorola One 2820 mAh boyutunda ortalama bir bataryadan besleniyor.

Arka tarafında 16MP+5MP’lik çift kamara kurulumu yer alan telefonun ön kamerası ise 12MP.

Arka tarafı cam ile kaplı olan telefonun kablosuz şarj özelliğini de desteklemesi bekleniyor.

Motorola iki modelini de 2 Ağustos’ta Chicago’da gerçekleştireceği etkinlikte tanıtacak.

Google Chrome RAM tüketimi nihayet normale dönüyor!

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Samsung Galaxy A’ya yeni üye yoldaSamsung Galaxy A’ya yeni üye yolda
Oppo F9, suya karşı oldukça dayanıklı olacakOppo F9, suya karşı oldukça dayanıklı olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
One Power Motorola one

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

İlginizi Çekebilir

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş

Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oyun çılgınlarına yeni bir oyuncak: Razer Huntsman

Oyun çılgınlarına yeni bir oyuncak: Razer Huntsman

Dünyanın ilk 5G destekli telefonu geliyor!

Dünyanın ilk 5G destekli telefonu geliyor!

Fortnite 5.10 içerik güncellemesi yayınlandı

Fortnite 5.10 içerik güncellemesi yayınlandı

Samsung Galaxy A’ya yeni üye yolda

Samsung Galaxy A’ya yeni üye yolda

Oppo F9, suya karşı oldukça dayanıklı olacak

Oppo F9, suya karşı oldukça dayanıklı olacak

PUBG güncellemesi ile gelen yenilikler

PUBG güncellemesi ile gelen yenilikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.