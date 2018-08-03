Motorola One, yakında satışa sunulabilir

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Motorola’nın One Power modeli Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’da ortaya çıkmıştı. Böylece telefonun özellikleri de netlik kazanmıştı. One Power’dan yaklaşık olarak 1 hafta sonra şimdi de Motorola One sertifika alırken göründü. Böylelikle Motorla’nın orta segmentteki yeni cihazının özellikleri de kesinleşmiş oldu.
Öncelikli olarak şunu belirtelim. Motorola One ile One Power arasında öyle büyük bir farklılık bulunmuyor. Sadece tasarım anlamında bazı ufak farklar söz konusu.
Motorola’nın orta segmentteki yeni modeli, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 636 yonga setinden güç alıyor. Kullanıcının tercihine göre telefonun RAM kapasitesi, 3GB, 4GB ya da 6GB olabiliyor. Aynı şekilde dahili depolama alanında da 32GB, 64GB ve 128GB’lık üç farklı opsiyon söz konusu. Ayrıca telefonun microSD kart desteği de mevcut.
1080 x 2246 piksel çözünürlüğünde 19:9 en boy oranına sahip 6.18 inçlik bir ekrana sahip olan Motorola One 2820 mAh boyutunda ortalama bir bataryadan besleniyor.
Arka tarafında 16MP+5MP’lik çift kamara kurulumu yer alan telefonun ön kamerası ise 12MP.
Arka tarafı cam ile kaplı olan telefonun kablosuz şarj özelliğini de desteklemesi bekleniyor.
Motorola iki modelini de 2 Ağustos’ta Chicago’da gerçekleştireceği etkinlikte tanıtacak.
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