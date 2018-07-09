Movies & TV uygulaması hangi platformlara gelecek

Perşembe günü geç saatlerde Windows Central’da yayınlanan bir rapora göre hali hazırda sadece Windows 10 PC, Windows 10 Mobile ve Xbox gibi platformlarda bulunan Movies & TV uygulamasının Android ve iOS’a geleceği bildirildi. Windows Central, kullanıcıların Movies & TV uygulamasını çok yakında kullanabileceklerini söyledi. Microsoft ise konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Raporda birçok kullanıcının dijital platformlarda film ve TV içeriği aldığından bahsedilirken büyük bir kitlenin hala Microsoft’un bu alanda büyük bir mağazası olduğunu bilmediğinin altı çizildi.
Birçok kişi Movies & TV’nin aksine Netflix ve Hulu gibi servislere güveniyor!
Movies & TV’de yer alan mevcut içeriklerin sayısı hızla artarak kullanıcılara her geçen gün daha geniş bir koleksiyon sunulmakta. Uygulamayı hali hazırda Windows 10, Windows 10 mobil ve Xbox kullanıcıları zaten kullanıyor.
Ancak Microsoft, Windows dışındaki işletim sistemlerini kullanan kullanıcılar için uygun bir seçenek haline getirebilir ve tüm kullanıcıların mobil cihazlarla olan bağlantısını iyileştirebilirse Movies & TV uygulamasını Netflix gibi platformlarla rekabet eder hale getirebilir.
Öte yandan şirket Ekim ayında Windows 10 Mobil’in ölümünü açıkladı. Mobil platforma daha fazla odaklanmayacağını açıklayan şirket, platformu güvenlik güncellemeleriyle desteklemeye devam edeceğini doğrularken, Windows 10 Mobile için yeni özelliklerin ve yeni donanımların geliştirilmeyeceğini söyledi.
2017 yılında müzik platformu Spotify ile ortaklığını duyuran Microsoft, “Groove Music” hizmetlerine son verdi. Herkes aynı durumun film ve tv uygulamasının da başına geleceğini düşünse de belli ki işler düşünülenden aksi yönde ilerliyor.
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