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Moviphone 100 inç görüntü yansıtabiliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 18.01.2018 09:16 | Son Güncelleme 6 saat önce

Las Vegas’ta düzenlenen CES 2018 fuarının ilginç ürünlerinden biri de Moviphone adıyla tanıtılan dahili projeksiyona sahip akıllı telefon oldu. Film severler için Wireless Mobi Solution (WMS) şirketi tarafından geliştirilen Moviphone, orta seviyede bir Android akıllı telefon.

Moviphone 100 inç görüntü yansıtabiliyor

Akıllı telefon sahip olduğu dahili projeksiyon ile telefon ekranındaki görüntüleri 720p HD çözünürlükte 100 inç boyutunda yansıtabiliyor. Cihaz kesintisiz film keyfi sunmak için 4000 mAh batarya kullanıyor.

Görünümüyle OnePlus 5’ı andıran akıllı telefon 720 x 1280 çözünürlükte 5.5 inç ekrana sahip. Telefonu özellikleri arasında sekiz çekirdekli MediaTek MT6750V yonga seti, 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, 16 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Parmak izi okuyucusu bulunan cihaz Android 7.0 Nougat işletim sistemini kullanıyor.

Dahili projeksiyonlu akıllı telefon üreticisi Wireless Mobi Solution (WMS)’nin web sitesi üzerinden 599 dolar fiyatla satışa sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Moviphone 100

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