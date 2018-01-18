Moviphone 100 inç görüntü yansıtabiliyor

Akıllı telefon sahip olduğu dahili projeksiyon ile telefon ekranındaki görüntüleri 720p HD çözünürlükte 100 inç boyutunda yansıtabiliyor. Cihaz kesintisiz film keyfi sunmak için 4000 mAh batarya kullanıyor.
Görünümüyle OnePlus 5’ı andıran akıllı telefon 720 x 1280 çözünürlükte 5.5 inç ekrana sahip. Telefonu özellikleri arasında sekiz çekirdekli MediaTek MT6750V yonga seti, 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, 16 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Parmak izi okuyucusu bulunan cihaz Android 7.0 Nougat işletim sistemini kullanıyor.
Dahili projeksiyonlu akıllı telefon üreticisi Wireless Mobi Solution (WMS)’nin web sitesi üzerinden 599 dolar fiyatla satışa sunuldu.
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