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Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2018 19:38 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars yüzeyine gönderdiği uzay aracı Oppurtunity’den haber alınamıyor. Daha önce yoğun toz fırtınasından dolayı kayıpları karıştığı söylenen uzay aracı hala Dünya’ya sinyal göndermedi.

Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!

NASA’nın araştırmaları için büyük umutlarla Mars’a yolladığı uzay aracı Opportunity için sessiz bekleyiş sürüyor. Haftalardır Dünya’ya sinyal göndermeyen uzay aracı, Mars’ta Mayıs ayından beri süren toz fırtınasının kurbanı oldu. Hatta toz fırtınası Opportunity’i derin bir uykuya daldırdı.

BEKLEMEK OPPORTUNİTY’NİN TEK ÇIKIŞ YOLU

Mars’taki toz fırtınası yüzünden bataryasını da dolduramayan araç için şimdilik görünen tek çıkış yolu fırtınanın dinmesini beklemek. NASA’ya göre kontrolörlerin Opportunity ile temas kurması için uzay aracının bataryalarını doldurması şart. Bunun için de güneş ışığı gerekli. Yani kısaca, fırtına dinmeden Opportunity’den haber almak şimdilik mümkün değil. NASA’nın açıklamalarına bakılırsa Opportunity de bu durumun farkında.

nasa

NASA: OPPORTUNİTY KENDİNİ DÜŞÜK GÜÇ MODUNA ALDI

Uzay araştırmalarının deneyimli kurumu fırtına yüzünden bataryalarını şarj edemeyen uzay aracının durumun farkına varıp düşük güç moduna geçiş yaptığını düşünüyor. Bu mod uzay aracı deyim yerindeyse uykuya sokuyor ve gün içinde bataryaların dolup dolmadığını kontrol ediyor. Bataryalar şarj olana kadar da düşük güç modu kapatılmıyor.

Opportunity için şimdilik yapılacak tek şey dua etmek. Umarız Opportunity fırtına sonrası uyanır ve kaldığı yerden bizler için umut aramaya devam eder.

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Anahtar Kelimeler:
NASA Opportunity Mars uzay

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