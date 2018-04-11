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Müjde gibi müjde: PUBG ücretsiz oluyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.04.2018 20:51 | Son Güncelleme

Son zamanların sıklıkla bahsedilen oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) bedava oluyor. Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre PUBG Xbox Live Gold Free Play Days dahilinde, kısa süreliğine ücretsiz olacak.

Müjde gibi müjde: PUBG ücretsiz oluyor!

PlayerUnknown’s Battlegrounds yani kısaca PUBG, milyonlarca oyuncuyu bir anda içine çekti. Hem masaüstü hem de konsol oyuncularının vazgeçilmezi olan PUBG, geçtiğimiz günlerde PUBG Mobile adıyla mobil platformlara da çıkmıştı. Çıkar çıkmaz üst sıralara çıkan PUBG, şimdi de Microsoft kullanıcılarına bir sürpriz yapacak. İşin güzel tarafı bu sürpriz tamamen ücretsiz.

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MİCROSOFT: ‘PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS XBOX LİVE İÇİN ÜCRETSİZ’

Microsoft, Xbox One kullanıcıları için bomba gibi bir haber verdi. Şirket, yeni duyurduğu Xbox Live Gold Free Play Days sistemi için PUBG’nin ücretsiz olacağını açıkladı. Açıklamaya göre PUBG, Xbox kullanıcıları için 19-22 Nisan tarihleri arasında tamamen ücretsiz olacak. İsteyen kullanıcılar ücretsiz bir şekilde PUBG oynayabilecek.

PUBG NASIL OYNANIR?

Eğer Xbox One kullanıcısıysanız, bu koca bir hafta sonu boyunca PUBG oynayabilecekseniz demek. Üstelik oyunun tüm modlarının açık olması da cabası. 19-22 Nisan arasında PUBG oynayabilmek için Xbox live Dashboard’unu takip etmeniz yeterli. Şimdiden keyifli oyunlar!

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PlayerUnknown’s Battlegrounds PUBG PUBG mobile Microsoft, Xbox Xbox Live Xbox live gold free play days

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