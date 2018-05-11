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Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2018 19:56 | Son Güncelleme

Video paylaşım ağı YouTube, Apple’ın iPhone X’ine vereceği HDR desteğini resmen açıkladı. Açıklamaya göre bundan böyle iPhone X kullanıcıları YouTube videolarını daha canlı bir görüntü sunan HDR teknolojisi ile izleyebilecek.

Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi

HDR YouTube deneyimi yeni bir şey değil. Yüksek kontrast sunan HDR teknolojisini destekleyen videolar uzun zamandır YouTube’un sunucularında yer alıyor. Galaxy S9, Google Pixel gibi birçok Android telefonda bir süredir YouTube'un yüksek dinamik aralıklı videolarını destekliyor. Ancak iş Apple tarafına gelince YouTube’un herhangi bir HDR desteği bulunmuyordu, bugün gelen haberlere göre iPhone X bu durumu bozdu.

iPHONE X KULLANICILARI YOUTUBE’DAN HDR VİDEOLAR İZLEYEBİLECEK

Apple’ın İOS’lu akıllı telefonu iPhone X, bugün itibariyle YouTube’un HDR destekli akıllı telefonlar listesine eklendi. Yani iPhone X kullanıcıları artık telefonlarındaki YouTube uygulamasından HDR destekli videoları izleyebilecek. HDR videolar, videoların daha kontrastlı buna bağlı olarak daha canlı görülmesini sağlayacak. HDR videoları izleyebilmek için YouTube’un sağ üst köşesindeki üç noktadan kaliteye girip HDR yazılı kalite seçeneğine tıklamak yeterli. Örneğin; 4K60fps HDR gibi…

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HDR NEDİR?

High Dynamic Range (HDR) adı verilen özellik, basitçe yüksek dinamik kontrast demek. Biraz açarsak HDR, tek bir fotoğraf çekmek yerine en az üç fotoğraf kullanılarak aydınlık noktaları yeniden değerlendirebilen bir özelliktir.


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Anahtar Kelimeler:
youtube iPhone X HDR+

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