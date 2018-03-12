HABER

NASA’dan ilginç proje: Adını yaz Güneş’e gönderelim!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2018 01:21 | Son Güncelleme

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilginç bir proje başlattı. NASA, ‘’Hottest Ticket’’ projesi kapsamında seçilen isimleri Parker Solar Probe aracılığıyla Güneş’e gönderecek.

NASA’dan ilginç proje: Adını yaz Güneş’e gönderelim!

ABD’de faaliyet yürüten NASA, genelde uzayın geleceği hakkında yaptığı önemli bilimsel çalışmalarla adını duyuruyorken, zaman zaman da düzenlediği yarışmalar ve etkinliklerle anılıyor. Uzayın bir numaralı ismi NASA, şimdi gözünü hiç ayrılmaya gelemeyeceğimiz Güneş’e dikti. NASA, yakın bir zamanda Güneş’e en yakın olan uzay aracı olarak anılacak Parker Solar Probe adındaki uzay sondasının başrolünde olacağı ilginç projesini resmen duyurdu.

NASA İSİMLERİ GÜNEŞ’E YOLLAYACAK

Hottest Ticket( En Sıcak Bilet) adındaki proje kapsamında, insanlardan adlarıyla birlikte kendilerine başvurmalarını isteyen NASA, eline ulaşan isimler arasında seçim yapacak. NASA yetkilileri tarafından seçilen isimler, Parker Solar Probe uzay aracında bulunan bir çipe yüklenecek. Yüklemesi yapılan çip, Güneş’e yollanacak. Böylece, birçok insan ismiyle hem uzay tarihine hem de Güneş tarihine geçecek.

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular, NASA’nın internet sitesinden yapılabiliyor. Her yaştan herkesin katılabildiği projeye son katılım tarihi ise 27 Nisan olarak belirlenmiş. Eğer isminizi böyle bir çekiliş ile duyurmak istiyor ve ‘Güneş’e baktığımda bir anım olsun be’ diyorsanız elinizi çabuk tutmakta yarar var. Şansınız şimdiden bol olsun!

Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!
Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildiHezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA güneş Parker Solar Probe teknoloji bilim uzay güneş sistemi dünya ABD hottest ticket

En Çok Okunan Haberler

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galaxy S9 serisi hiç olmayacak bir yerde satışa çıktı

Galaxy S9 serisi hiç olmayacak bir yerde satışa çıktı

Elon Musk istedi Westworld ekibi çekti! Karşınızda Falcon Heavy’nin kısa filmi

Elon Musk istedi Westworld ekibi çekti! Karşınızda Falcon Heavy’nin kısa filmi

Twitter CEO’su açıkladı! Herkese ‘mavi tık’ geliyor

Twitter CEO’su açıkladı! Herkese ‘mavi tık’ geliyor

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.