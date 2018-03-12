NASA’dan ilginç proje: Adını yaz Güneş’e gönderelim!

ABD’de faaliyet yürüten NASA, genelde uzayın geleceği hakkında yaptığı önemli bilimsel çalışmalarla adını duyuruyorken, zaman zaman da düzenlediği yarışmalar ve etkinliklerle anılıyor. Uzayın bir numaralı ismi NASA, şimdi gözünü hiç ayrılmaya gelemeyeceğimiz Güneş’e dikti. NASA, yakın bir zamanda Güneş’e en yakın olan uzay aracı olarak anılacak Parker Solar Probe adındaki uzay sondasının başrolünde olacağı ilginç projesini resmen duyurdu.

NASA İSİMLERİ GÜNEŞ’E YOLLAYACAK

Hottest Ticket( En Sıcak Bilet) adındaki proje kapsamında, insanlardan adlarıyla birlikte kendilerine başvurmalarını isteyen NASA, eline ulaşan isimler arasında seçim yapacak. NASA yetkilileri tarafından seçilen isimler, Parker Solar Probe uzay aracında bulunan bir çipe yüklenecek. Yüklemesi yapılan çip, Güneş’e yollanacak. Böylece, birçok insan ismiyle hem uzay tarihine hem de Güneş tarihine geçecek.

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular, NASA’nın internet sitesinden yapılabiliyor. Her yaştan herkesin katılabildiği projeye son katılım tarihi ise 27 Nisan olarak belirlenmiş. Eğer isminizi böyle bir çekiliş ile duyurmak istiyor ve ‘Güneş’e baktığımda bir anım olsun be’ diyorsanız elinizi çabuk tutmakta yarar var. Şansınız şimdiden bol olsun!