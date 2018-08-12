NASA’nın Güneş'e gidecek olan Parker Solar Probe uydusu, görev için uzaya fırlatıldı. NASA, Parker Probe’un 7 yıl sürecek olan yolculuğu sırasında Güneş'in etrafında 24 tur atacağını açıkladı. NASA'dan gelen bilgilere göre, uydunun yerel saatle gece 0:33'te (TSİ 10:33) Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldığı açıklandı.
Boeing firmasının ürettiği Delta 4 roketiyle fırlatılan uydunun dün sabah saatlerinde planlanan fırlatılışı, teknik aksaklık nedeniyle bugüne ertelenmişti.
Uzayda saatteki 690 bin kilometre hıza ulaşabilen uydu, Güneş yüzeyine 6,16 milyon kilometre yaklaşarak solar atmosfer hakkında bilgi toplayacak. Böylelikle bilim dünyası bir adım daha genişleme gösterecek. Gelişen teknoloji ile beraber uzay hakkında daha derin bilgilere sahip olabileceğiz.
NASA Güneş'e Parker Solar Probe uydusunu fırlattı!
Uzay aracı, Güneş yörüngesinde 1370 derecelik sıcaklığa maruz kalacak. Aracın üzerinde, Güneş'in radyoaktif etkisine dayanıklı, yaklaşık 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit ısı kalkanı mevcut. Bu kalkan ise sıcaklığı 30 dereceye kadar düşürecek. Gelecekte kim bilir, belki de uydu yerine bu alaşım sayesinde bir insan da Güneş'e gidebilir.
Parker'ın, yürüteceği keşif faaliyetinde 7 yıl boyunca Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor. Keşif aracının, Güneş'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir objeden daha yakından inceleyeceği belirtiliyor. Bu da haliyle bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme olarak kayıtlara geçti.
Kaşifin, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına yardım etmesi de bekleniyor. Bilim insanları, aracın ısıyı kesen kalkanının görevi mümkün kılacağını düşünüyor ancak bunlar şimdilik sadece teoriden ibaret. Bakalım Parker, insanoğlunun yüzünü kızartacak bir işe kalkışacak mı göreceğiz.
Kaynak: Teknolojioku
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