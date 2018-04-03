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NASA, o fotoğrafları istiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz? Peki ya gökyüzünü? Öyleyse NASA diyor ki: “Katılım için profesyonel olmak zorunda değilsiniz. Sadece dışarı çıkın.”

NASA, o fotoğrafları istiyor

NASA, hazır ilkbahar da gelmişken yardımınıza ihtiyaç duyuyor. Resmi sitesi üzerinden açıklama yapan kurum, fotoğraf tutkunlarını göreve çağırıyor. Konumuz bulutlar. Evet, yanlış okumadınız, bulutlar!

Eğer bir akıllı telefona sahipseniz ve fotoğraf çekmeyi de seviyorsanız, kurumun istediklerini yapabilecek durumdasınız demektir.

Yapmanız gerekenler basit. Öncelikle GLOBE EXplorer uygulamasını indirmeli ve sokağa çıkmalısınız. Sonrasında da günde en azından 10 tane olmak üzere bulut fotoğrafı çekmelisiniz. Bu fotoğrafları uygulama sistemi aracılığıyla kuruma ulaştırabiliyorsunuz ve oradaki bilim adamları da mevsimsel değişiklikler üzerine gökyüzünde yaşanan bulut hareketleri ve oluşumlarını daha doğru gözlemleyebiliyor. Öyle ki bu yöntemin uzaydaki otonom sistemlere kıyasla daha doğru veriler getireceği söyleniyor.

15 Nisan’a kadar devam edecek süreçte milyonlarca fotoğrafın elde edilmesi planlanıyor. Bu süreçte en çok fotoğrafı paylaşan katılımcılar, GLOBE programının websitesi ve NASA’nın sosyal medya hesapları üzerinden de tebrik edilecek.

Daha fazla detay için NASAnın sayfasına göz atabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
NASA fotoğraf teknoloji

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