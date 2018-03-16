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NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.03.2018 20:56 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, korkutan bir açıklama yaptı. NASA, Bennu isimli bir göktaşının Dünya’ya çarpıp yaşamı yok edebileceğini söyledi.

NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!

NASA, uzay araştırmaları konusunda en deneyimli isim. Amerikalı uzay dairesi, bu zamana kadar ortaya atılan ‘göktaşı dünyamızı yok edecek’ haberlerini büyük bir titizlik ve sakinlik ile yalanladı. İşin dikkat çeken tarafı, her seferinde NASA haklı çıktı ve bahsedilen göktaşlarından hiçbiri Dünya’mıza çarpmadı. Ancak bu sefer bizzat NASA, insanlığın geleceğini belirleyecek büyük göktaşı korkusunun fitilini ateşledi.

NASA: BENNU’NUN DÜNYA’YA ÇARPMA RİSKİ VAR

NASA, yaptığı bir açıklama ile Empire State binasından daha büyük olan Bennu ismine sahip bir asteroidin Dünya’ya çarpma riskinin olduğunu duyurdu. NASA’nın hesaplarına göre asteroidin Dünya’ya çarpma tarihi 2135. Tüm insanlığı ilgilendiren bu açıklama ile birlikte göktaşının Dünya’ya çarpmasının kesinleşmesi durumunda ne yapılacağı tartışmaları başladı. Neyse ki NASA’nın ve konusunda uzmanlaşmış bilim insanlarının bu konu hakkında da birtakım planları var.

İŞTE NASA’NIN NÜKLEERLİ BENNU PLANI

Planlardan ilki göktaşını yolundan alıkoymak. Buna göre, 8.8 ton ağırlığında inşa edilecek bir uzay aracı göktaşına çarptırılacak. Çarpışma sonucu göktaşının yönü değişecek ve Dünya’ya ulaşamayacak. Planlardan bir diğeri ise nükleer bomba seçeneği. Bu plana göre, uzay araçlarından birine oldukça güçlü bir nükleer bomba yüklenecek. Uzay aracı Bennu adlı göktaşına gönderilecek ve Dünya’dan kontrollü bir şekilde patlatılacak. Patlama sonrası göktaşı yok edilecek ve Dünya kurtulacak. Her iki planın da riskleri var. Ancak sonunda Dünya’nın kurtulacağı bir plan hiçbir zaman dışlanamaz.

BİLİM İNSANLARI BENNU İÇİN NE DİYOR?

Bilim insanları ise konu hakkında ayrışmış durumda. Kimisi göktaşı için geliştirilen planların uygulamasına geçilmesi gerektiğini söylerken kimisi şimdilik korkulacak bir şey olmadığını belirtiyor. NASA ise, Bennu’nun Dünya’ya çarpma ihtimalinin şu an 2700’de 1 ihtimal olduğunun altını çiziyor. Ancak bilime göre bu azımsanacak bir değer değil. Yine de kontrolü bırakmamakta fayda var. NASA da Bennu ile yakından ilgileniyor. Şimdilik NASA’dan gelecek açıklamaları takip etmek en iyisi.

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Anahtar Kelimeler:
NASA dünya Bennu göktaşı asteroid Empire State uzay

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Nakşibendi şeyhi tutar bişi olmaz
çarpma oranı 2700/1 demekki çarpmayacak olayı çok vahimmiş gibi haber yapıyorsunuz. dünyadaki nükleer şavaş bundan daha tehlikeli bence boş haberler
@tipmedikal koskoca Evren'deki 2700 oranını çok mu buluyosun ondalık beyinli
Göktaşı 120 yıl sonra, yolda başka bir göktaşına çarpıp yörüngesi değişmezse... 2700 de 1 ihtimal dünyaya çarpacak. Tabii o zaman kadar insanlık geliştirdiği teknoloji ile müdahale etmezse. Ve o zamana kadar dünya zaten insanlar tarafından yok edilmezse. Küresel iklim değişikliği insanlığı yok ederse, muhtemelen göktaşı geri dönüp vazgeçecek. Zaten 2135 te şu anda nefes alan hiçbir insan hayatta olmayacak.
Gerçekten vuracak olsa o meteoru vururlar hele 2137 ye kadar hayli hayli vuracak konumda olurlar.
Bırakın çarpsın ozamana insan kalırsa dünyada
İlginç. Bu tarih Bediüzzaman Said Nursi'nin kastamonu lahikası isimli kitabında verdiği muhtemel kıyamet tarihine çok yakın. Hicri 1545 diyor miladi 2120-2130 lu tarihler.
@beyinbedava_2017 çakma peygamberin saidi nursimi söylemiş bunları... Oysa Cenabı Hak Kuranda kıyamet tarihini neredeyse kendinden bile saklayacağını söylemiştir. umarım bir gün hak din olan islama dönersiniz!
YETERKİ AKP VE TAYYİP YOK OLSUN BEN RAZIYIMM...
nasanın kesintisi arttı ya haber olacak para kapacak.hikaye bunlar...
Göktaşı 120 yıl sonra, yolda başka bir göktaşına çarpıp yörüngesi değişmezse... 2700 de 1 ihtimal dünyaya çarpacak. Tabii o zaman kadar insanlık geliştirdiği teknoloji ile müdahale etmezse. Ve o zamana kadar dünya zaten insanlar tarafından yok edilmezse. Küresel iklim değişikliği insanlığı yok ederse, muhtemelen göktaşı geri dönüp vazgeçecek. Zaten şu an yeryüzündeki hiçbir insan 2135 te hayatta olmayacak. ( Tıpta büyük bir keşif olmazsa)
2135e benim tozum kalmaz be neyine heyecanlanayım hiç sinemalarda ki gibi bişey yaşayamicaz bu nasa yüzünden hep 100 yıl sonrayı konuşuyo
Amerika'nın nükleer silahlarına kılıf
Uzay yok, en yakın karanlık gök tümden su ve yıldızlar en yakın göğün sınırlarında ses frekanslarından oluşmuş ışıltılar... Göktaşı yok ki, sık sık yapma suni göktaşı üretip atmosferden denizlere metal tüpler fırlatıyorlar. Dünya satıhlanmış ve döşek gibi düz, yerin sınırları bugüne kadar aşılamadı ve çok büyük bir ferman, bir güç olmadıktan sonra hiç aşılamaz. Tüm bu uzay fotoşopu haberleri hakikatleri örtbas etmek için... Güneş ve Ay çapları sadece 70 mil ve devekuşu yumurtası şeklindeki dairesel yeryüzü üzerinde turluyorlar.
Nerde o günler
rahat olun arkadaşlar zaten tahtalı köyde olacaz ozaman:)
CHP söylemi bunlar itibar etmeye gerek yok
2002 de yaptıgım çalışmalarda bu saptamaya ulaşmıştım tarih sapdıgıma çok yakın ben 2153 demişdim fakat burada 2153 deniyor çok enteresan son iki rakam yer degişmiş zaman izafi oldugundan yine degişebilir olasalıklar bana nasıl saptadın diye sormayın desemde inanan olmaz zaten
geçenlerde bir soytarı uzay aracı ile ilgili biz biliyorduk biz söyledik diyen yobaz pislikler şimdi bunuda haletseler ya o kadar keramet sahibilerse
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