NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!

NASA, uzay araştırmaları konusunda en deneyimli isim. Amerikalı uzay dairesi, bu zamana kadar ortaya atılan ‘göktaşı dünyamızı yok edecek’ haberlerini büyük bir titizlik ve sakinlik ile yalanladı. İşin dikkat çeken tarafı, her seferinde NASA haklı çıktı ve bahsedilen göktaşlarından hiçbiri Dünya’mıza çarpmadı. Ancak bu sefer bizzat NASA, insanlığın geleceğini belirleyecek büyük göktaşı korkusunun fitilini ateşledi.
NASA: BENNU’NUN DÜNYA’YA ÇARPMA RİSKİ VAR
NASA, yaptığı bir açıklama ile Empire State binasından daha büyük olan Bennu ismine sahip bir asteroidin Dünya’ya çarpma riskinin olduğunu duyurdu. NASA’nın hesaplarına göre asteroidin Dünya’ya çarpma tarihi 2135. Tüm insanlığı ilgilendiren bu açıklama ile birlikte göktaşının Dünya’ya çarpmasının kesinleşmesi durumunda ne yapılacağı tartışmaları başladı. Neyse ki NASA’nın ve konusunda uzmanlaşmış bilim insanlarının bu konu hakkında da birtakım planları var.
İŞTE NASA’NIN NÜKLEERLİ BENNU PLANI
Planlardan ilki göktaşını yolundan alıkoymak. Buna göre, 8.8 ton ağırlığında inşa edilecek bir uzay aracı göktaşına çarptırılacak. Çarpışma sonucu göktaşının yönü değişecek ve Dünya’ya ulaşamayacak. Planlardan bir diğeri ise nükleer bomba seçeneği. Bu plana göre, uzay araçlarından birine oldukça güçlü bir nükleer bomba yüklenecek. Uzay aracı Bennu adlı göktaşına gönderilecek ve Dünya’dan kontrollü bir şekilde patlatılacak. Patlama sonrası göktaşı yok edilecek ve Dünya kurtulacak. Her iki planın da riskleri var. Ancak sonunda Dünya’nın kurtulacağı bir plan hiçbir zaman dışlanamaz.
BİLİM İNSANLARI BENNU İÇİN NE DİYOR?
Bilim insanları ise konu hakkında ayrışmış durumda. Kimisi göktaşı için geliştirilen planların uygulamasına geçilmesi gerektiğini söylerken kimisi şimdilik korkulacak bir şey olmadığını belirtiyor. NASA ise, Bennu’nun Dünya’ya çarpma ihtimalinin şu an 2700’de 1 ihtimal olduğunun altını çiziyor. Ancak bilime göre bu azımsanacak bir değer değil. Yine de kontrolü bırakmamakta fayda var. NASA da Bennu ile yakından ilgileniyor. Şimdilik NASA’dan gelecek açıklamaları takip etmek en iyisi.
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