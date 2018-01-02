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NASA’dan bir ilk! Mars’ın vesikalık fotoğrafını çektiler

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 02.01.2018 11:55 | Son Güncelleme 3 saat önce

NASA'nın Mars Odyssey uzay aracı termal kamerası ile Mars gezegeninin ilk vesikalık fotoğrafını çekti

NASA’dan bir ilk! Mars’ın vesikalık fotoğrafını çektiler

NASA’nın Mars Odyssey uzay aracı termal kamerası ile Mars yüzeyini görüntüledi. 2001 yılında çekilen fotoğraf adeta bir insan yüzüne benziyor. NASA tarafından yeni yayınlanan fotoğraf `Mars´ın vesikalık´ fotoğrafı olarak dünyada viral haline geldi. NASA, gezegenin yüzeyinin özelliklerinin yukarıdan neden “yüz” şeklinde görüldüğünü yada kızıl gezegende nerede bulunduğunu ise açıklamadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji NASA mars odyssey

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