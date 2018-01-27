HABER

NASA'nın atmosfer araştırma misyonu GOLD yola çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 27.01.2018 10:49 | Son Güncelleme 10 saat önce

NASA, "GOLD" adı verilen yeni araştırma misyonu kapsamında atmosferin dış halkasında incelemeler yapmak üzere uzaya gönderilen SES-14 uydusuyla yeniden bağlantı kurulduğunu bildirdi.

NASA'nın atmosfer araştırma misyonu GOLD yola çıktı

NASA'dan yapılan açıklamada dün yerel saatle 17.20'de Fransız Ginesi'nden Ariane-5 roketiyle uzaya fırlatılan SES-14 uydusuyla fırlatışta yaşanan iletişim kesintisinin ardından yeniden temas sağlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ariane 5 roketinin fırlatışı sırasında yaşan anomalinin ardından SES-14 uzay aracıyla yeniden uzaktan ölçüm ve uzaktan komuta bağlantısı sağlanmıştır. Yeni koşullara göre belirlenen yörüngeye yükseltme planına göre SES-14 önceden planlanana göre 4 hafta gecikmeyle sabit yörüngeye ulaşacaktır. Uzay aracının sağlık durumu iyidir ve tüm alt sistemleri nominal düzeyde çalışmaktadır. Uydunun kullanım ömrünün planlandığı gibi olacağı öngörülmektedir."

GOLD misyonu, Dünya'nın üst atmosferiyle ile uzay arasındaki dinamik ilişikiyi araştırmayı ve buradaki değişimlere etki eden faktörleri anlamayı amaçlıyor. Bulgular uzay kaynaklı iklim dinamiklerinin anlaşılmasına olduğu kadar uydu ve uzay aracı teknolojileri geliştirilmesine de faydalı olacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji NASA gold

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da bir rakip daha! Adaylığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da bir rakip daha! Adaylığını açıkladı

İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan koştu

İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan koştu

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Evlendikten 7 ay sonra radikal karar!

Evlendikten 7 ay sonra radikal karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jüpiter'in ihtişamı gözler önünde

Jüpiter'in ihtişamı gözler önünde

Lenovo Miix 630 ön inceleme

Lenovo Miix 630 ön inceleme

Apple yüzünden 1.2 milyar dolar ödeyecek!

Apple yüzünden 1.2 milyar dolar ödeyecek!

Xbox Game Pass’a özel ayrıcalık

Xbox Game Pass’a özel ayrıcalık

Sessiz sedasız iPhone X'i satışlarda solladı!

Sessiz sedasız iPhone X'i satışlarda solladı!

Xiaomi Mi Max 3 böyle görüntülendi!

Xiaomi Mi Max 3 böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.