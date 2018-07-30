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NATO yalan haberlere karşı video oyunu geliştirdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.07.2018 11:47 | Son Güncelleme

NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi, yalan haber ile mücadele etmek adına bir video oyunu geliştirdi.

NATO yalan haberlere karşı video oyunu geliştirdi!

NTV'nin haberine göre; NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi, yalan haber ile mücadele etmek ve kamuoyunun bu konudaki bilincini artırmak adına bir video oyunu geliştirdi.

Letonya'da bulunan merkezin geliştirdiği "The News Hero" adlı bilgisayar oyunu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kullanıcıların erişimine açıldı. Oyun şimdilik sadece Facebook üzerinden oynanabilmekte. Peki bu video oyunu nasıl işliyor?

Oyunda her oyuncu bir yayınevi sahibi oluyor ve oyuncuya haber yapması için farklı bilgiler aktarılıyor. Programda oyuncunun doğru ile yanlış bilgileri ayırt etmesine yardımcı olmak için verilerin doğrulunu kontrol eden bir seçenek de hizmete sunuluyor.

Oyuncunun gerekli bilgileri kullanarak doğru haber yapması durumunda oyun içindeki takipçi sayısı artıyor ve sanal para kazanıyor. NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi, oyunun kamuoyunun "yalan haber" tespit etme kabiliyetini artırmak için geliştirildiğini aktardı. Bizce oldukça zekice bir yöntem.

Oyun vesilesiyle kişilerin yanlış bilgiyi ayırt etme kapasitelerinin gelişeceğini savunan merkez, aynı zamanda toplumun eleştirel düşünce kabiliyetine de katkı sağlanacağını, böylelikle kişilerin medyada karşılaştıkları haberlere daha bilinçli yaklaşabileceğini bildirdi.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
NATO Yalan Haber

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