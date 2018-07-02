Neler oluyor böyle: A101 şimdi de Xiaomi Redmi Note 5A satacak!

A101 en büyük rakibi BİM’in açtığı yoldan ilerlemeye devam ediyor. İlerlemek bir kenara, işi abarttıkça abartan A101 yine takipçilerini uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak. A101’in bu haftaki konuğu ise yine bir Xiaomi ürünü olacak.
A101 5 Temmuz’da satışa çıkacak ürünler kataloğunda ortaya çıkan bilgilere göre, ucuzluk marketi Cuma günü fiyat performans ürünü olan Xiaomi Redmi Note 5A Prime marka akıllı telefonu tüketicisiyle buluşturacak. 5.5 inç IPS bir ekranla gelen akıllı telefon, 3880 mAh’lik bataryasıyla öne çıkıyor. Redmi Note 5A Prime A101’de 899 TL’den satılacak. Gelelim A101’in sürprizine yani aksiyon kamerasına.
Xiaomi Redmi Note 5A Prime dışında Piranha’nın suya dayanıklı Bluetooth Hoparlörlerini de satışa sunacak olan A101 asıl şovu yine Piranha markalı aksiyon kamerasıyla yapacak. 1080p çözünürlüğünde Full HD video kaydı yapan aksiyon kamerası 79 TL’lik fiyatıyla öne çıkacak. Tekrar hatırlatmakta fayda var; her iki ürün de 5 Temmuz günü A101 marketlerinde satışta olacak. Özellikle aksiyon kamerasına sahip olmak isteyen kullanıcıların, sabahın ilk saatlerinde kalkıp marketlerin kapısında beklemesi gerekebilir.
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