Neler oluyor? Twitter’ın ardından Instagram da Apple Watch’tan çıkarıldı!

Apple Watch Apple’ın inovasyon anlamındaki iyi işlerinden biri. O zamanlar yükselen akıllı saaat piyasasını gören Apple, fazla geç kalmadan akıllı saati Apple Watch’ı çıkartmıştı. Apple Watch’ın öne çıkan yanlarından biri kuşkusuz uygulama desteği. İlk Apple Watch’tan beri birçok popüler uygulama Apple Watch platformuna katıldı. Şimdi ise bir bir çıkıyorlar.

INSTAGRAM APPLE WATCH UYGULAMASINI KALDIRDI



Daha önce Twitter, Google, Amazon ve Slack gibi Apple Watch platformundan uygulaması kaldıran şirketleri Instagram takip etti. Instagram’ın İOS için yayınladığı 39.0 sürüm numaralı güncellemesi ile birlikte uygulamanın Apple Watch desteği kesildi. Bu kesintinin nedeni ise Apple’ın getirdiği yeni kurallar.

APPLE WATCHOS’A YENİ KURALLAR GETİRDİ



Apple 1 Nisan’dan itibaren Apple Watch uygulamalarına yapılacak güncellemelerinin watchOS 2 SDK ve üstü sürümler ile hazırlanmasını gerektiğini duyurdu. Instagram uygulaması ise Apple Watch’ın ilk geliştirici kiti olan WatchKit 1.0’a kadar uzanan bir desteğe sahipti. Instagram bu yüzden Apple tarafından veto yedi. Ancak bu durum Instagram’ın da işine geldi.

INSTAGRAM’IN ARKASI GELEBİLİR



Instagram, Apple Watch’tan desteğini çeken diğer şirketler gibi Watch kullanıcılarının sadece bildirimleri görmek istediklerini fark etti. Bunun için bir uygulama geliştirmeye gerek yoktu. O yüzden Instagram uygulamasının kaldırılmasına ses çıkartmadı. Instagram’ı diğer sosyal medya platformlarının ve uygulamalarının takip etmesi ise gayet olası.