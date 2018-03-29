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Neredeyse çerçevesiz Android telefon

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.03.2018 16:35 | Son Güncelleme

BlackBerry’nin üzerinde çalıştığı yeni cihazlarından olan BlackBerry Ghost Pro için yeni bir sızıntı var. Ghost modeliyle birlikte neredeyse çerçevesiz tasarıma sahip olması beklenen cihaz, BlackBerry markasına olan bakış açınızı değiştirebilir.

Neredeyse çerçevesiz Android telefon

Twitter hesabında yayınladığı sızıntı detaylarla bilinen @Evleaks, bir süre önce BlackBerry Ghost’a ait olduğunu iddia ettiği bir görsel paylaşmıştı. Şimdi ise BlackBerry Ghost Pro’yu görücüye çıkardı. Aşağıda gördüğünüz görselin yeni premium BlackBerry modeli Ghost Pro’ya ait olduğu bildiriliyor.

Tıpkı Ghost gibi neredeyse çerçevesiz ve yanlardan yumuşatılmış bir tasarımı olması beklenen cihaz, güncel Android işletim sistemine sahip olacak. İki cihazın da 18:9 görüntü oranına sahip olacağı ve parmak izi okuyucu sensör barındıracağı bildirilmiş.

Bu cihazlar BlackBerry’ye olan bakış açınızı değiştirebilir diyoruz, zira fiziksel klavyenin ardından bu kez de çerçevelere büyük ölçüde veda edilmesi muhtemel. Gerçi BlackBerry hala fiziksel klavyeli ürünler hazırlıyor, ama birçok kullanıcı için bu ürünler pek de cazip değil.

Mark Zuckerberg: Eğer yapamıyorsak, bunu hak etmiyoruz demektir

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Anahtar Kelimeler:
android teknoloji

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