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Netflix dolaylı yoldan da olsa oyun işine giriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.06.2018 15:23 | Son Güncelleme

Netflix kısmen de olsa oyun dünyasına Minecraft: Story Mode ile adım atıyor.

Netflix dolaylı yoldan da olsa oyun işine giriyor

Netflix’in yayın hizmetine oyunları da dahil etmeye hazırlanıyor. Bu proje kapsamında duyurulan ilk oyun ise Minecraft oldu.

Netflix ve Telltale Games arasında yapılan anlaşma ile Minecraft:Story Mode’un yayın hizmetine giren ilk oyun olacağı belirtildi. Özellikle günümüzde oldukça popüler olan Netflix, kullanıcılarını memnun etmek adına alanını genişletmeye devam ediyor.

Minecraft: Story Mode'un beş bölümden oluşacağı ve bu yıl içerisinde yayınlanacağı söylentiler arasında. Oyuncular, yer-yön ve seçim düğmeleri olan herhangi bir uzaktan kumanda kullanarak oyunu oynayabilecekler.

Tam anlamıyla oyun olarak gelmeyecek

Bildiğiniz üzere Minecraft: Story Mode, hali hazırda diğer platformlarda uzun zamandır olan bir yapım. Oyun, Netflix platformuna gelecek olsa da yapılan çalışma anladığımız anlamda bir oyun değil. Netflix üzerinde interaktif yapımlar yer alıyor (mesela Çizmeli Kedi). Kullanıcılar bu yapımları izlerken belli seçimler yapıp hikayesinin akışına karar verebiliyor. Yapılacak çalışmanın muhtemelen bu tarz bir interaktif içerik olacağı düşünülüyor.

Telltale’in oyunları genellikle diyalog tabanlı olsa da Story Mode’daki bazı aksiyon bölümlerinin Netflix’te yer almayacağı söylendi. Bunun yanında, geçtiğimiz yaz yayınlanan hikayelere benzer olarak oyunda “etkileşimli hikayelerin” yer alacağı duyuruldu. Bu kapsamda Stranger Things yapımı da yolda.

Peki Netflix'in oyun dünyasına adım atması konusunda siz neler düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku

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Netflix Minecraft: Story Mode

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