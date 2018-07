Netflix profil fotoğrafı özelliğini güncelledi

Dünyanın en popüler dijital video platformlarından biri olan Netflix yeni bir özellik daha eklendi. Üyelerin profil fotoğrafları daha önce sadece belli ön tanımlı ikonlardan oluşurken artık sevilen dizilerin karakterleri de profil fotoğrafı olarak atanabilecek.

Yeni eklenen ve Türkiye'de de kullanılabilen özellik sayesinde Netflix üyelerinin profil fotoğrafları sevdikleri dizi karakterlerinden oluşacak. Şimdilik Stranger Things, Lost in Space, La Casa De Papel, Orange is The New Black gibi dizilerin farklı karakterlerinin fotoğrafları profil fotoğrafı olarak atanabiliyor.

Bu özelliği kullanmak için Netflix'e giriş yaptıktan sonra Profil Düzenleme seçeneğine girmek gerekiyor. Buraya girdikten sonra profil simgesinin üzerine tıklayarak sunulan karakterler arasında seçim yapabiliyorsunuz. Seçimi yaptıktan sonra Kaydet dediğinizde ise profil fotoğrafınız seçilmiş oluyor.

Şimdilik karakter fotoğrafı seçilebilecek dizi sayısı 22. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu sayı artacak ve platformda bulunan diğer içeriklerdeki karakterler de profil fotoğrafı olarak kullanılabilecek. Siz de Netflix abonesiyseniz yukarıdaki adamları izleyerek profil fotoğrafınızı sevdiğiniz bir dizi karakterinin görüntüsüne çevirebilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku