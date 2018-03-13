Netflix Sosyal Ağ mı geliyor?

Yeni Netflix Sosyal Ağ mı doğuyor? İşte bu sorunun cevabını vermek güç olsa da, bugün gelen haberler gelecekte Netflix’in bir sosyal ağ ile farklı özellikler sunacağının göstergesi. Ortaya çıkan haberlere bakılırsa Netflix çocukların izleme deneyimini daha eğlenceli ve eğitici hale dönüştürecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Netflix sosyal ağ olarak adlandırılan bu yeni özellik Netflix üzerine bir yama halinde gelebilecek ve isteyen kullanıcılar yükleyebilecek.
Yeni Netflix arayüzü de gelebilir
Yüklemenin ardından çocukların izleyebileceği içerikler arasında, izleme deneyimini daha zevkli hale getirecek eğitici ek özellikler sunulacak. Bu bir rozet şeklinde ödül sistemi olabilecek veya izleyen kişinin yaşına göre öğretici bir sunum olabilecek. Ayrıca çocukların izledikleri şeyleri arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri bir ortam da sunulması gerekiyor. Netflix Sosyal Ağ olarak adlandırılan bu yeni özellikler şimdilik test aşamasında ve yakın gelecekte netflix izleyen ebeveynlerin çocuklarına sunmak için bir yama halinde indirilebilecek. Tabii ki tüm detaylar yeni uygulama bizlere sunulduğunda göreceğiz. Bakalım Netflix tarafından sunulacak bu yeni sosyal ağ hali hazırda kullandığımız sosyal ağlar ile entegre olabilecek mi?
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