HABER

Netflix Sosyal Ağ mı geliyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

TV ekranını internet deneyimi ile buluşturan Netflix Sosyal Ağ çalışmalarına başlamış olabilir. Peki bu özellik kimler için.

Netflix Sosyal Ağ mı geliyor?

Yeni Netflix Sosyal Ağ mı doğuyor? İşte bu sorunun cevabını vermek güç olsa da, bugün gelen haberler gelecekte Netflix’in bir sosyal ağ ile farklı özellikler sunacağının göstergesi. Ortaya çıkan haberlere bakılırsa Netflix çocukların izleme deneyimini daha eğlenceli ve eğitici hale dönüştürecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Netflix sosyal ağ olarak adlandırılan bu yeni özellik Netflix üzerine bir yama halinde gelebilecek ve isteyen kullanıcılar yükleyebilecek.

Yeni Netflix arayüzü de gelebilir

Yüklemenin ardından çocukların izleyebileceği içerikler arasında, izleme deneyimini daha zevkli hale getirecek eğitici ek özellikler sunulacak. Bu bir rozet şeklinde ödül sistemi olabilecek veya izleyen kişinin yaşına göre öğretici bir sunum olabilecek. Ayrıca çocukların izledikleri şeyleri arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri bir ortam da sunulması gerekiyor. Netflix Sosyal Ağ olarak adlandırılan bu yeni özellikler şimdilik test aşamasında ve yakın gelecekte netflix izleyen ebeveynlerin çocuklarına sunmak için bir yama halinde indirilebilecek. Tabii ki tüm detaylar yeni uygulama bizlere sunulduğunda göreceğiz. Bakalım Netflix tarafından sunulacak bu yeni sosyal ağ hali hazırda kullandığımız sosyal ağlar ile entegre olabilecek mi?

Intel Qualcomm ‘a Kafayı Takmış Durumda

Ankara'da korkutan patlama!Ankara'da korkutan patlama!
Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt! Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!
Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Netflix sosyal ağ teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Noise Cancelling kulaklıklar mı geliyor

Noise Cancelling kulaklıklar mı geliyor

AKG N60NCBT geri çağırılıyor

AKG N60NCBT geri çağırılıyor

Android.Triada.23 Trojan’ına dikkat

Android.Triada.23 Trojan’ına dikkat

Download isteklerini manipüle etti iddiası

Download isteklerini manipüle etti iddiası

Ford Mustang GT 5.0 V8 yollara düştü

Ford Mustang GT 5.0 V8 yollara düştü

Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!

Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.