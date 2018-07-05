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Netflix üst paketini hizmete açtı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

Sevilen dizi ve film platformu Netflix, paketleri arasına bir yenisini ekledi. Ultra isimli planda HDR ve daha fazla ekrana izin veriliyor.

Netflix üst paketini hizmete açtı

Her geçen gün gelişen ve değişen, dünyanın en büyük çevrimiçi dizi-film platformlarından Netflix, yepyeni ve daha pahalı bir planını hizmete sundu. 16.99 euro’luk fiyatıyla eski planlardan hayli pahalı olan yeni paketin avantajı, 2 yerine aynı anda 4 ekrana birden izin vermesi ve HDR’ı kullanması. Ultra paketinin çıkışıyla daha önceden 4 ekrana birden izin veren Premium (Özel) paketinin destek verdiği ekran sayısı 2’ye düşmüş oldu. Buna karşın kimi kullanıcılar Premium’un, paketler ekranında hala dört ekrana izin verdiğini söylüyor. Gerekli değişikliklerin ardından bu sayı ikiye düşecek.

Ultra paketi aynı zamanda ülkemizde de hizmete açıldı. Plan, 55.99 TL’lik fiyata sahip. Şayet 4 ekrana ihtiyacınız varsa ve Ultra paketinin fiyatı yüksek geldiyse, düzeltme yapılmadan önce Premium’u dört ekran desteğiyle almak için son şansınız olabilir!

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Netflix'den gelen resmi açıklama:

Netflix’te düzenli olarak yeni özellik ve uygulamaları test etmeyi sürdürüyoruz ve genelde bu testlerin gerçekleştirilme süreleri değişkenlik gösteriyor. Şu anda farklı fiyat aralıklarını ve özellikleri test ederek, kullanıcıların Netflix’e nasıl değer biçtiklerini daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bu test herkese açık değil, ayrıca test içinde sunulan spesifik özellikleri daha sonra kullanıma açmama ihtimalimiz de mevcut.

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Netflix Netflix paketleri

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