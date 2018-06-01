Netflix yepyeni arayüz ile karşımıza

Dünyada olduğu kadar ülkemizde de popüler olan dizi ve film platformu Netflix, mobil uygulamalarına olan yatırımlarına devam ediyor. Daha önce HDR10 ve Dolby Vision gibi özellikleri destekleyen telefonlara sunan içerik devi, şimdi de Android’deki uygulamasını yeniledi.

İçerik platformu, Android platformunda yer alan uygulamasını bugün güncelledi. Bu güncelleme ile uygulamanın arayüzüne iki adet yeni buton eklendi. Kontrol butonlarının büyütülerek daha rahat bir deneyim sunulduğu uygulama, YouTube‘dan alışkın olduğumuz bir deneyim sunuyor.

Uygulamaya, film veya dizi oynatılırken Başlat/Durdur ve 10 saniye ileri/geri al butonları ekleniyor. Bu sayede kullanıcılar dizi ve filmlerde kontrolleri daha rahat bir şekilde yapabiliyorlar.

Bu değişikliğin yanında son olarak altyazı ve ses kontrollerinin de simgeleri büyütülüyor. Erişilebilirlik açısında çok doğru olan bu hamlenin yakında iOS‘te de yapılması bekleniyor.

Uygulamayı Android için buradan indirebilirsiniz. İlk 1 ay deneme süresi olan platformu daha sonra ücret ödeyerek kullanmaya devam edebilirsiniz.

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