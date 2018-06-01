HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Netflix yepyeni arayüz ile karşımıza

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2018 08:07 | Son Güncelleme

Popüler dizi ve film platformu Netflix, mobil uygulamalarını güncellemeye devam ediyor. Netflix şimdi de Android platformundaki uygulamasının arayüzünü baştan aşağıya yeniledi.

Netflix yepyeni arayüz ile karşımıza

Dünyada olduğu kadar ülkemizde de popüler olan dizi ve film platformu Netflix, mobil uygulamalarına olan yatırımlarına devam ediyor. Daha önce HDR10 ve Dolby Vision gibi özellikleri destekleyen telefonlara sunan içerik devi, şimdi de Android’deki uygulamasını yeniledi.

İçerik platformu, Android platformunda yer alan uygulamasını bugün güncelledi. Bu güncelleme ile uygulamanın arayüzüne iki adet yeni buton eklendi. Kontrol butonlarının büyütülerek daha rahat bir deneyim sunulduğu uygulama, YouTube‘dan alışkın olduğumuz bir deneyim sunuyor.

Uygulamaya, film veya dizi oynatılırken Başlat/Durdur ve 10 saniye ileri/geri al butonları ekleniyor. Bu sayede kullanıcılar dizi ve filmlerde kontrolleri daha rahat bir şekilde yapabiliyorlar.

Bu değişikliğin yanında son olarak altyazı ve ses kontrollerinin de simgeleri büyütülüyor. Erişilebilirlik açısında çok doğru olan bu hamlenin yakında iOS‘te de yapılması bekleniyor.

Uygulamayı Android için buradan indirebilirsiniz. İlk 1 ay deneme süresi olan platformu daha sonra ücret ödeyerek kullanmaya devam edebilirsiniz.

Huawei P20 inceleme. Bu telefonun kamera performansına şaşıracaksınız

PARTNERSorular keyfini kaçırdıSorular keyfini kaçırdı
Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition tanıtıldı!Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition tanıtıldı!
Facebook Türkiye'de de asılsız haberlerle savaşacakFacebook Türkiye'de de asılsız haberlerle savaşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Netflix android

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

Arsenal'den Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro!

Arsenal'den Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro!

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Xiaomi Mi 8 SE özellikleri ile ön plana çıkıyor

Xiaomi Mi 8 SE özellikleri ile ön plana çıkıyor

Tasarımıyla iPhone X’i andırıyor

Tasarımıyla iPhone X’i andırıyor

Taxify 1 milyar dolar değerine ulaştı

Taxify 1 milyar dolar değerine ulaştı

En değerli otomobil markası

En değerli otomobil markası

Performans testinde ortaya çıktı

Performans testinde ortaya çıktı

OnePlus 6, Android P ile sevilen özelliğe kavuşacak

OnePlus 6, Android P ile sevilen özelliğe kavuşacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.