Netflix yorumları kaldırıyor

Netflix, bu aydan sonra abonelerin izledikleri film ve ya dizilere artık yorum yapamayacaklarını açıkladı.

Buna ek olarak ayrıca kullanıcılara 2017 yılında sunulan başparmak değerlendirme sistemi de kaldırılacak. Böylelikle kimse bir dizi ve ya filmin ortalama beğeni derecesini göremeyecek. Bu karar ne kadar doğrudur işte orası tartışılır. Bazı aboneler bir filmi ve ya diziyi izlemeden önce ilk olarak insanların yorumlarını okumayı ve nasıl bulduklarını gözlemlemeyi sever.

Netflix, kullanıcı yorumlarının kapatılacağını e-mail yolu ile kullanıcılarına göndermeye başladı bile.

Yapılan açıklamada değerlendirme sisteminin eskisi kadar kullanılmadığı, hem yorum hem de değerlendirme sisteminin 30 Temmuz’dan itibaren kaldırılacağı açıklandı.

Kaldırılan sistem yerine farklı bir sistemin gelip gelmeyeceği ise henüz Netflix tarafından açıklanmış değil. Buna alternatif olarak kullanıcıların nasıl bir yol izleyebileceği de bilgilendirme içerisinde sunulmamakta.

Bakalım ilerleyen dönemler Netflix, bu konuda kullanıcılarına farklı bir değerlendirme sistemi getirecek mi yoksa tamamıyla mı bu sistemden vazgeçti bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

