Netflix'in yapım bütçesi Hulu'nun yanında kuş gibi kaldı

Tüketici Elektroniği Şovu'nda (Consumer Electronics Show) konuşan Hulu CEO'su Randy Freer, son yılların yükselen ismi Netflix'e karşı hamlesini açıkladı.

Freer, 2018 yılı için yapım bütçelerinin 20 ile 30 milyar dolar arasında olacağını söyledi.

Hulu'nun bu bütçeyi Netflix gibi orijinal programlar için ayırmayacağı düşünülüyor. Zira, internet yayın ağı, dünyanın en büyük TV şirketlerinin ortaklığından oluşuyor. Hulu'nun sahipleri arasında NBCUniversal, ABC, 21st Century Fox ve Time Warner yer alıyor. Dolayısıyla bu bütçenin büyük kısmının bu TV şebekelerinin yayınlarına harcanması bekleniyor.

Freer, konuşmasında Hulu için profili yükseltme zamanının geldiğinin altını çizdi. The Handmaid's Tale adıyla yayımlanan ve bilimkurgu severlerin övgüsüyle karşılanan dizi, bir internet yayıncısının ilk kez Emmy ödülü kazanmasına sebep oldu.

Üç aydan kısa süre önce şirketin CEO koltuğuna oturan Freer, konuşmasında, günümüzde tüm medya şirketlerinin aynı zamanda teknoloji şirketleri olması gerektiğini de söyledi.