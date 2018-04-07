New York’ta gözler önüne çıktı!

Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai Motor Company, SUV segmentindeki amiral gemisini yeniledi. Yeni Hyundai Tucson, yepyeni tasarımı ve gelişmiş sürüş özellikleriyle New York Uluslararası Motor Fuarın’da sergilendi. Markanın dünya çapında en çok satan modeli Hyundai Tucson için önümüzdeki günlerde Avrupa lansmanı yapılacak.
Hyundai Tucson için belirlenen geniş motor yelpazesi aşağıdaki gibi;
183 beygir güç çıkışına sahip olan yüksek performanslı 2.0 litrelik CRDi, altı ileri vitesli manuel ve sekiz vitesli otomatik şanzıman seçenekleri ile gelecek.
Mevcut 1.7 litrelik dizel motor, 113 ve 131 beygir olarak iki farklı güç varyantına sahip olan ve daha tasarruflu 1.6 litrelik dizel ile değiştirilecek. Ortalama performansa sahip bu motor markanın yeni yedi vitesli çift kavramalı şanzımanı ile desteklenmiş.
174 beygirlik güç çıkışına sahip 1.6 litrelik Turbo benzinli GDI motor yedi vitesli çift kavramalı şanzıman ile gelecek. Ayrıca bu model için ön ve dört tekerlekten çekişli varyantlar sunulacak.
Son olarak 113 beygir gücündeki ekonomik 1.6 litrelik benzinli GDI motor, önden çekişli ve standart altı ileri vitesli şanzıman ile modelin en ucuz varyantı olarak piyasada yerini alacak.
Ayrıca yeni Tucson; standart Apple CarPlay, Android Auto ve Bluetooth bağlantısı içeren 7 inçlik bilgi-eğlence ekranı ile gelirken opsiyonel olarak yol haritası ve gerçek zamanlı trafik bilgisi sunan 8 inçlik ekran tercih edilebilir. Bunun yanı sıra araçta; 360 derece park asistanı, otonom acil frenleme sistemi, şerit takip sistemi de mevcut.
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