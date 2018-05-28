HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

NFC’nin kilitleri sonunda açılıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.05.2018 09:29 | Son Güncelleme

Apple’ın iPhone 6’dan beri kullandığı ancak çok az fayda sağlayan NFC çipi daha yararlı hale geliyor. Amerikalı şirket şu sıralar üçüncü parti uygulamaların çipe erişebilmeleri için testler gerçekleştiriyor.

NFC’nin kilitleri sonunda açılıyor

iPhone sahipleri uzun süredir NFC’ye sahipler fakat, biliyoruz ki özellikle Türkiye kullanıcıları özelliği bir kez bile kullanamadı. Yalnızca Apple Pay ile kullanılabilen bu çip, aslında çok daha geniş kullanım alanlarına sahip. Yaygınlığı henüz Android cephesinde de yeterli değil, buna karşın Apple’ın hamlesiyle işler değişebilir.

CoreNFC ile birlikte kısıtlı da olsa üçüncü parti uygulamaların önünü ilk kez açan Amerikalı şirketin çalışanları, Apple Park’ta bazı yetki erişimleri için bu özelliği kullanmaya başlamış durumda.

Buna benzer adımların önümüzdeki ay ilk sürümünü tanıtılacak olan iOS 12 ile atılacağı düşünülüyor. iPhone 6’dan başlayarak tüm NFC sahibi cihazların erişim kilitleri, iOS 12 ile birlikte daha serbest hale gelecek gibi gözüküyor. Yeni iOS’in tanıtılacağı WWDC etkinliği ise gelecek ay düzenlenecek. Umuyoruz bu adımlar, tüm dünya çapında bu teknolojinin kullanımını yaygınlaştırır.

Moto G6 Plus’ın yeni versiyonu geliyor

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Galaxy Note 9 Geekbench performans testinde görüldüGalaxy Note 9 Geekbench performans testinde görüldü
Xiaomi Mi 8, 6.2 inç ekranla geliyorXiaomi Mi 8, 6.2 inç ekranla geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone 6

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Survivor 83. bölüm fragmanı! Adem ve Turabi çıldırdı! 'Senin gibi adamları parçalarım. Kolpa dövüşçü'

Survivor 83. bölüm fragmanı! Adem ve Turabi çıldırdı! 'Senin gibi adamları parçalarım. Kolpa dövüşçü'

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üst düzey HTC U12 Plus kendini gösterdi

Üst düzey HTC U12 Plus kendini gösterdi

Samsung Galaxy J6 2018 fiyatıyla büyüleyecek

Samsung Galaxy J6 2018 fiyatıyla büyüleyecek

Meizu M8c ilk olarak Rusya’da satışa çıkacak

Meizu M8c ilk olarak Rusya’da satışa çıkacak

LG V35 ThinQ önümüzdeki ay satışa sunulacak

LG V35 ThinQ önümüzdeki ay satışa sunulacak

Ford kompakt SUV tam elektrikli olacak!

Ford kompakt SUV tam elektrikli olacak!

Galaxy Note 9 Geekbench performans testinde görüldü

Galaxy Note 9 Geekbench performans testinde görüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.