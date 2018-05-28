NFC’nin kilitleri sonunda açılıyor

iPhone sahipleri uzun süredir NFC’ye sahipler fakat, biliyoruz ki özellikle Türkiye kullanıcıları özelliği bir kez bile kullanamadı. Yalnızca Apple Pay ile kullanılabilen bu çip, aslında çok daha geniş kullanım alanlarına sahip. Yaygınlığı henüz Android cephesinde de yeterli değil, buna karşın Apple’ın hamlesiyle işler değişebilir.

CoreNFC ile birlikte kısıtlı da olsa üçüncü parti uygulamaların önünü ilk kez açan Amerikalı şirketin çalışanları, Apple Park’ta bazı yetki erişimleri için bu özelliği kullanmaya başlamış durumda.

Buna benzer adımların önümüzdeki ay ilk sürümünü tanıtılacak olan iOS 12 ile atılacağı düşünülüyor. iPhone 6’dan başlayarak tüm NFC sahibi cihazların erişim kilitleri, iOS 12 ile birlikte daha serbest hale gelecek gibi gözüküyor. Yeni iOS’in tanıtılacağı WWDC etkinliği ise gelecek ay düzenlenecek. Umuyoruz bu adımlar, tüm dünya çapında bu teknolojinin kullanımını yaygınlaştırır.

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